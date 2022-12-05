Bursa'da DEVA teşkilatları sahada nabız tutuyor

DEVA Partisi Bursa teşkilatları saha çalışmalarını hızlandırdı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İskan Akın, Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında İsabey Kapalı Pazar alanında pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile buluşarak, halkın sorunlarını dinledi.

Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen ve vatandaşlar ile dertlenen DEVA Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İskan Akın, "Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız değişimi artık yüksek sesle ifade ediyor. Halk, sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle mağdur. Mevcut asgari ücret ile yaşamak mümkün değil. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız pazarda bile DEVA arıyor" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR!

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz'ün 100 günlük planlaması kapsamında sahaya indiklerini ve Bursa genelinde saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden İl Başkan Yardımcısı Akın, "Vatandaşın ve esnafımızın alım gücünün sürekli düştüğünü görüyoruz. DEVA Partisi olarak her gün çeşitli mahallelerde sokak ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Akaryakıt fiyatlarından, gıda fiyatlarına kadar birçok alanda yaşanan artışlar vatandaşın alım gücünü düşürdü. Korkuyorum ki, ilerleyen haftalarda esnafımız satmak için mal alamayacak. Hükümet yüksek fiyatları düşürmeye yönelik bir başarı sağlayamıyor. Şimdi de üç harfli marketleri hedef alarak kendi ürettiği ekonomileri kendisi hain ilan ediyor. Görüyoruz ve biliyoruz ki, Türkiye’nin yarınları için DEVA Partisi'ne ve liderimiz Sayın Ali Babacan'a ihtiyaç var. Esnaf ve vatandaş her fırsatta değişim istiyor" diye konuştu.