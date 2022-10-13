Bursa'da DEVA Partisi yöneticilerinden Artvin Vakfı'na ziyaret

Bursa'nın Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki DEVA Partili yöneticiler, Adnan Demirci'nin başkanlığındaki Artvin Vakfı'nı ziyaret ederek, üstlendiği misyon ve çalışmalarına dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Bursa'da DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur, Nilüfer İlçe Başkanı Mine Rana Kahramanoğlu ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci ve yönetimini ziyaret etti.

DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur, Artvin Vakfı’nın üstlendiği misyona ve çalışmalarına değindi. “Bir Artvinli ve Artvin’e hizmet için kurulmuş derneklerde yer almış biri olarak bugün burada olmaktan dolayı sevincimi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Temur, "Kendimi bu çatıda evimde gibi hissediyorum. Artvin camiası yakın olduğumuz bir camia. Düzenli ve sürekli temaslarda bulunduğumuz kuruluş ve dernekler var. Her zamanda, her alanda, birlikte çalışmaktan, fikir üretmekten, mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum. Bugün bizleri ağırlayan Artvin Vakıf Başkanı Adnan Demirci’ye ve kıymetli yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Nilüfer İlçe Başkanı Mine Rana Kahramanoğlu da, Bursa’daki Artvinli nüfusu ve kuruluş faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Bursa'nın bir çok kültürü kendi bünyesinde barındırdığını belirten Kahramanoğlu, Bursa’nın yapısına da bakıldığında Artvinli vatandaşlarımızın sayısının bu kadar çok olması tesadüf olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Konuşmalar ardından Vakıf Başkanı Adnan Demirci’ye hediyelerini takdim eden Şener Temur ve Mine Rana Kahramanoğlu, vakıf yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.