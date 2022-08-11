Bursa'da DEVA esnafın nabzını tutuyor

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı Bursa ve ilçelerinde esnaf ile buluşarak, sokağın nabzını tutuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da esnaf seferberliği başlatan DEVA Partisi İl Başkanlığı, ilk olarak tekstilin kalbi BUTTİM'de bin 700 esnafı ziyaret etti. Diğer günlerde Mudanya ve Kestel’de esnaf ziyaretleri yaparak, esnafın dertlerini dinleyip, partinin çözüm önerilerini anlattı.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, Bursa’nın bütün ilçelerinde esnaflarla buluştuklarına dikkati çekerek, halkın alım gücünün düşmesi esnafı ciddi olarak zorladığını ifade etti. Buttim’de 3 gün siftah yapamadan dükkan kapatan esnafın varlığından Mudanya’da 26 yıl Bağkur’a prim ödemiş ama göz ameliyatı için gün alamayıp kredi çekerek özelde ameliyat olmak zorunda kalmış esnafın varlığına vurgu yapan Başkan Özgöz, herkesin ortak cümlesinin “Vatandaşın alım gücü çok düştü. İnsanlar eskiden 3 alıyorlarsa şimdi 1 alıyorlar, haliyle bizimde gelirimiz düşüyor” şeklinde olduğunu ifade etti.

"Esnaflar kıştan umutsuz, geleceğe dair umutlarını kaybetmiştir" diyen Özgöz, "Herkes özlemle Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın ekonomiyi yönetteiği dönemdeki gibi refah dolu günleri bekliyor. İnsanlar umutlarını kaybettiler. DEVA Partisi olarak hazırladığımız Eylem Planları ile ekonominin ve vatandaşlarımızın dertlerine deva olacak çözüm önerilerimizi kamuoyuna taahhüt ettik. Tüm vatandaşlarımızdan umutlarını kaybetmemelerini istiyorum. DEVA iktidarında esnafımız ve tüm vatandaşlarımız, bolluk ve bereketle buluşacak" diye konuştu.