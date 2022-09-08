Bursa'da dağ yöresine DEVA'dan aşureli bereket sözü

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde vatandaşlar ile buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçeleri Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan'ta esnafla buluşan DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, artan maliyetler konusunda gerek esnafın, gerekse üreticinin mutsuz ve gelecek umutsuz olduğunu söyledi.

“Esnafın yüzü gülmüyor" diyen Başkan Özgöz, "Tarım sektörünün yeterli desteği bir türlü alamaması nedeniyle sürekli göç veren dağ yöresinde insanlar mutsuz, gelecekten umutsuz. Artan maliyetler karşısında esnafın beli bükülmüş, vitrinlerde lambalar yanmıyor. Marketler buzdolabı çalıştıramıyor. İnsanlar Genel Başkanımız Ali Babacan’ın ekonomiyi yönettiği yılları özlemle anıyorlar. Bu bizleri mutlu etse de aynı zamanda büyük bir sorumluluk da yüklüyor" diye konuştu.

Vatandaşlara sözlerinin olduğunu belirten Özgöz, "Hayat pahalılığını bitireceğiz. Bereketi yeniden geri getireceğiz. Vatandaşlar umudunu kaybetmesin. Bütün hazırlık tamam. Göreve geldiğimiz ilk 6 ayda ekonomik krizi Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız" dedi.

Bu arada Harmancık ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanlığı binasını da gezen partililer, pazar yeri ve esnaf ziyaretlerinden sonra vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

Harmancık İlçe Başkanı Hasan Tosun, DEVA Partisi olarak yıllarca ihmal edilen dağ yöresine gereken değeri vererek, bölgeyi bolluk ve bereket ile buluşturacaklarını belirterek, "Bu aşure ile bu sözün temelini atıyoruz” dedi.