Bursa'da CHP Nilüfer teşkilatı parti tabanı ile buluştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde CHP İlçe Başkanı Özgür Şahin, mahalle temsilcileri ve mahalle temsilcilikleri yürütme kurullarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın mahalla temsilcileri ve yürütme kurullarıyla yaptığı toplantıya yoğun ilgi olduğu gözlendi. Toplantıda, katılımcılar mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve seçim çalışmalarına dair önerilerini CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'e iletti. Başkan Şahin, parti tabanındaki hareketliliğin, üyeler arasındaki bağların, bir araya gelmenin yerel seçim sürecinde daha etkili bir şekilde çalışmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik mahalle örgütlenmelerinin önemine vurgu yaptığı toplantıda, temsilciliklerin ve yürütme kurullarının çalışma sistemi, yerel seçimlerle ilgili saha çalışmaları, yeni üye kazanımı gibi konular masaya yatırıldı.

Ayrıca, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı’nın geçtiğimiz ay yaptığı seçimle birlikte göreve başlayan yeni mahalle temsilciliklerine mazbataları verilirken, emek veren eski mahalle temsilcileri de teşekkür belgeleri ile onurlandırıldı.

Başkan Özgür Şahin ayrıca, seçim süreci boyunca yoğun ve sistemli bir saha çalışması yaparak Nilüfer'de CHP'nin oy oranını artırmayı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni partiye kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.