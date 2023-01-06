Bursa'da CHP'lilerden maaş zamlarına 'meydan' tepkisi

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, düşük maaş zamlarına sert tepki göstererek, vatandaştan çalınan her kuruşu yerine koyacaklarını öne sürdü.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, saray rejiminin son haftalarda sürekli enflasyonun belini kırdıklarından bahsediyor olmasına karşın, kırılanın enflasyonun beli değil, emekliler, memurlar ve çalışanların hayali olduğunu söyledi.

Kent Meydanı’nda CHP PM Üyesi Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal ile partililer, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, İl Genlik Kolları Başkanı Elifnur Yamak, ilçe başkanları, 2021 Tüm Emekliler Sendikası temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Başkan Özkan, “Kendi emeklisine ve çalışanına "fakir fukara" gözü ile bakan bu Saray düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu Saray düzenini değiştireceğiz” dedi.

TÜİK'in makyajlı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı için memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yapılacak artış önce yüzde 16,4 olduğunu ifade eden Başkan Özkan, "Bu oranlar sonrasında 3 Ocak Salı günü, memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ‘Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz’ diye tepki gösterince Saray 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını yüzde 30'a yükseltmek zorunda kaldı" diye konuştu.

“SARAY TÜİK VERİLERİYLE SOFRAMIZDAKİ LOKMAYI GASP ETTİ”

"İktidara yakın İTO'nun dahi yıllık enflasyon verisi yüzde 93, Bağımsız ENAG'ın yıllık enflasyon verisi yüzde 137, İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise yüzde 64,27" diyen Başkan Özkan, "Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var, diğer yanda Saray'ın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkûm etmiştir. Saray, talimatıyla yönettiği TÜİK'in verileriyle memurumuzun ve emeklimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir. Yüzde 30'Iuk sefalet artışının 15,40 puanı, yani yarısından fazlası TÜİK'in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artış ise bu oranı ikiye dahi katlamamıştır" dedi.