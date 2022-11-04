Bursa'da CHP'lilerden BUSİAD'a 11 Kasım daveti

CHP Bursa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’ni (BUSİAD) ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da CHP'lilerin BUSİAD'a yaptığı ziyarette, yönetim ve üyelerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Kasım tarihinde Bursa’da gerçekleştireceği iş dünyası toplantısına davet etti.

Ziyarette, ekonomideki gelişmeler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu da gündeme geldi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ın yeni yapılanması hakkında CHP heyetini bilgilendirirken, Bursa’nın tarım, turizm ve sanayi sac ayağı üzerinde bir gelişim göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Bozbey, Kılıçdaroğlu’nun toplantı davetiyesini Buğra Küçükkayalara sunarken, Küçükkayalar da Bozbey’e Derviş Fincan seti hediye etti.