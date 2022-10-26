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Bursa'da CHP'li kadınlardan 'kadın muhtarlar' açıklaması

SİYASET 26.10.2022, 17:07
Bursa'da CHP'li kadınlardan 'kadın muhtarlar' açıklaması

Kadınlara muhtar seçilme hakkı verilişinin 89’ncu yılı dolayısyla CHP Kadın Kolları, ülke genelinde il ve ilçelerde örgütlü kadın kollarınca eş zamanlı basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Kadın Kolları, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanı "Kadınlara Muhtar Seçilme Hakkı" verilişinin 89’ncu yıldönümünü yaptığı eşzamanlı basın açıklaması ile kutladı.

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hürmüz Avcı'nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden birinin, kadınların siyasi haklarına kavuşması olduğunu hatırlattı. “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce bugün Köy Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır" denilen açıklamada, "Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme-seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” denildi.

Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, CHP iktidarında muhtarlar için 10 önemli adımın da hayata geçirileceğini söyledi.

"82 ayrı kanuna dağılmış değil, tek bir muhtarlık kanunu çıkaracağız" diyen CHP'li kadınlar, açıklamalarında, "Muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esasını getireceğiz. Belediye binası var, "muhtarlık evi" neden yok? Bağımsız bir muhtarlık evi olacak. Muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz. Kaldırılan köy tüzel kişiliklerini yeniden oluşturacağız. Her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar, muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılacak. Belediye Meclisi’nde muhtarın seçildiği mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak, toplantıda söz ve karar sahibi olacak. Muhtarlarımız, belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak" taahhütlerini de dile getirdi.

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