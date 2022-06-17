Bursa'da CHP'li kadınlar kuraklığa İznik Gölü'nden çağrı yaptı

CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, bir yandan olası iklim krizi, kuraklık ve kıtlık tehlikesi artarken, bütün bunlar görmezden gelinerek doğa kaynaklarına karşı acımasız olmanın kabul edilemeyeceğini belirterek, suları çekilen İznik Gölü kıyısında basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü çerçevesinde İznik Gölü kıyısındaki Orhangazi piknik alanı iskelesinde gerçekleşen toplantıya CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, il-ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı.

İznik Gölü’nün yıllardır doğaya düşmancasına devam eden bilinçsiz kullanım ve ilgisizlik nedeniyle bir doğa cinayetine kurban gitmek üzere olduğunu vurgulayan CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, “Gözümüzün önünde işlenen bu doğa cinayetini kimse üstlenmiyor. Bilesiniz ki, bu göl kuruyup gittiğinde bile kimse sorumluluğunu almayacak” dedi.

İZNİK GÖLÜ SUYU, 4. SINIF KİRLİ SUYA DÖNÜŞTÜ, TEDBİR ALINMALIDIR”

Okumuş, göl suyunun zirai ilaç kirliliği açısından 4. sınıf olduğunu öne sürerek, "Balık ve bitkilerde ağır metal kirliliği tespit edilen İznik Gölü’nün zirai ilaçlarla kirlenmesinin önüne geçecek tedbirler düşünülmelidir. Maalesef belirtmek zorundayız ki, Bursa’yı, Orhangazi’yi, İznik’i yönetenler İznik Gölü ve havzasındaki bu olumsuz gelişmelerden direkt sorumludurlar. Su ticari bir meta değil, tüm canlılar için bir haktır. Bu bakış açısı eşliğinde, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakabilmek için eksizsiz önlem alma sorumluluğumuzu hatırlamalıyız" diye konuştu.