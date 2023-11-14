Bursa'da CHP'li gençlerin duruşması 9 Ocak'a ertelendi

26 Mayıs 2023 tarihinde genel seçim çalışmaları kapsamında afiş ve sticker çalışması yaptıkları sırada gözaltına alınan ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 5 CHP'li üye hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi CHP Bursa İl Sekreteri Oktay Kartalkaya ve yargılanan gençler adına Aytaç Şahin basın açıklaması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Haklarında kamu davası açılan CHP Üyesi Mert Can Yıldız, Emrecan Küçükaslan, Onur Polat, Aytaç Şahin, Furkan Yavuz ve Şahin Emir bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesi Bursa Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Bursa İl Sekreteri Oktay Kartalkaya, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, partililer ve çok sayıda avukat katıldı.

CHP Bursa İl Sekreteri Oktay Kartalkaya açıklamasında, arkadaşlarının yargı önüne çıkartılmasının tamamıyla politik olduğunu düşündüğünü belirterek, ne olursa olsun tüm CHP'liler olarak arkadaşlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Hakim karşısına çıkan CHP’li gençler adına konuşan Aytaç Şahin de, açıklamasında, "Aciz gelecek katillerine, mafyalaşmış çetelere rağmen biz CHP'li gençlerin ve burada bizlere dayanışma gösteren herkesin bir yemini var. Çocuklarımızın geleceklerine dair yeminimiz var. Geçtiğimiz seçim sürecinde Altı oklu bayrağın ve tarihin bizlere verdiği sorumluluktan arkadaşlarımız ile birlikte şu ana kadar hiçbir şekilde geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Sessizlik sarmalına teslim olmuş bir yandaş olarak değil, rüşvet zincirine bulaşmış anayasayı by-pass etmeye çalışan bir piyon olarak değil, mafyalaşmış bir çete lideri olarak değil, O salona Cumhuriyet Halk Partili olmanın gururunu taşıyan yurtseverler olarak, Kuvayi Milliye geleneğinin cesareti ile gireceğiz. Bir avuç genç olarak ‘mazot 40 TL olacak,’ ‘dolar 30 TL olacak,’ ‘ev kiraları yüzde yüz artacak’ dediğimiz için; ‘anayasanın ilk dört maddesi değişmeli,’ ‘bekar ve dul kadınlar sahiplendirilmeli’ sloganlarını seçim bildirgelerine koyan, karanlık zihniyetlerin meclise girmesine karşı mücadele ettiğimiz için yargılanacağız.

Türk yargısının hali malumunuzdur. Haftalardır yargıda rüşvet krizi, üst mahkemelerin anayasayı by-pass hali ortadadır. Yargı adına bu durum utanç vesikasıdır" diye konuştu.

Yapılan açıklamas sonra hakim karşısına çıkan 5 CHP’li üyenin duruşması 9 Ocak 2024 tarihine ertelendi.