Bursa'da CHP'den sandık kurulu başkanlarına uyarı!

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, bazı sandık kurulu başkanlarının boş tutanakları sandık görevlilerine imzalatmaya çalıştığını öne sürerek, sandık kurulu başkanlarını uyardı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sandık kurulu ile ilgili uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sandık kurulu görevli ve müşahitlerin üsulsüzlükle ilgili erken imza vermeyip, itirazda bulunarak tutanak tuttuğunu ifade eden Başkan Yeşlitaş, "Hatta bazı yerlerde kendilerini seçim kurulu görevlisi olarak tanıtıp imzalamanız gerekiyor şeklinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Okul sorumlularımız ve sandık görevlilerimiz bu konuda eğitimli oldukları için boş tutanakları imzalamıyor. Ancak diğer partilerin sandık görevlilerinin imzaladığının bilgilerini alıyoruz. Okul sorumlularımız ve avukatlarımız itirazlarını yaptı. İl, ilçe seçim kurullarını, emniyet güçlerini tedbir almaya davet ediyorum. Halkımızın oyları bize emanettir. Her bir oyu koruyacak tedbirlerimiz hazırdır. Tüm halkımızı sandıklar kapandıktan sonra, oy kullandıkları yerlere giderek sayıma katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

https://twitter.com/nihat_yesiltas/status/1774398568343781441