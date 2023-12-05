Bursa'da Bozbey heyecanı sokağa taştı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İl Başkanlığında gerçekleşen basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey'in adaylık açıklamasında, "Bugün yarım kalan düşümüzü tamamlamak için yola çıkıyoruz" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştiren basın açıklamasıyla adaylığını açıkladı.

Binlerce Bursalının katıldığı ve salondan sokağa taşan basın açıklamasında konuşan Mustafa Bozbey, “Bursa artık İzmir’in, İstanbul’un, Ankara’nın gölgesinde kalmamalı.” dedi.

“Bursa ve Bursalılar her şeyin en iyisine, en güzeline layık" olduğunu söyleyen Bozbey, "Son 5 yılda yaşadığı gerilemeyi hepimiz görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Değerlerimiz bir bir kaybolurken, dertlerimiz çığ gibi büyüyor. Artık bu gidişe bir dur demek gerekiyor. Bursalıların sağlıklı, huzurlu, dirençli, adil ve güvenli bir kentte yaşayabilmesi için yola çıkıyoruz. İnsan öncelikli ve katılımcı bir anlayışla, örnek alınan “Demokratik Katılımcı Yönetim Modeli’mizle, Bursa’mızı, Bursalılarla beraber yönetmek için adayım. Sorunları da biliyorum. Çözümleri de biliyorum” diye konuştu.

Coşkulu kalabalığa seslenen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Dünyaya örnek olmuş bir ilçe yaratan, yerel yönetimler tarihine geçmiş, Türkiye’de belediyecilik denince, akla gelen ilk isimlerden biri olan, Sayın Mustafa Bozbey'i, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için geliyoruz. CHP Bursa Örgütü, yerel seçimlerde tarih yazmak için hazırdır. Öyle bir mücadele vereceğiz ki, zemheri ayında terimiz donacak ama yine de yeter demeyeceğiz. Vereceğimiz mücadele boşuna olmayacak. 31 Mart gecesi gururla birbirimize sarılıp başardık diyeceğiz ve şanlı bayrağı bu kentin sokaklarında dalgalandıracağız" diye konuştu.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ BURSA’DA TEKRAR İKTİDAR YAPMA ZAMANI GELDİ”

Yeşiltaş, "47 yıl önce kazandığımız Bursa, 12 Eylül darbesi ile elimizden alınmış, halkın seçtiği Mustafa Eroğlu, diğer illerdeki halkçı belediye başkanlarımız gibi görevden uzaklaştırılmıştı. Bu kadim şehri faşist darbe yüzünden, sadece 2 sene 9 ay yönetebilmiş, o kısa sürede dahi Bursa’mız için unutulmayacak işler yapmıştık. Şimdi CHP için Bursa'da tekrar iktidar zamanı gelmiştir" dedi.

"BOZBEY GELECEK, BURSA GÜLECEK"

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de açıklamasında, beş yıldır sahalarda olduğunu belirterek, "Mücadeleyi ve kent için çalışmayı hiç bırakmadım. Bu süreçte hangi kapıyı çalsak, kimlerle karşılaşsak aynı şeyleri duydum: “Yazık oldu Bursa’nın beş yılına”, “Yazık oldu Bursa’nın çocuklarına, gençlerine…” dediler ki “Yarım kalan hikayeyi tamamla” dediler ki “Bozbey Gelecek, Bursa Gülecek” dediler ki; “Bozbey gelince bunların hepsi düzelecek” diye konuştu.

Bu umut ve duyulan güven için aday olduğunu ifade eden Bozbey, "Sellerin yerleşim yerlerine akması değil, trafiğin akması gerek bu kentte. Deprem gerçeğiyle yaşarken kentsel dönüşüm adı altında insan hayatını tehdit eden yapılaşmanın sona ermesi gerek. Bursa artık İzmir’in, İstanbul’un, Ankara’nın gölgesinde kalmamalı" dedi.

Osmanlının ilk başkenti olan kıymetli şehrimiz, mevcut yönetim anlayışı sayesinde giderek taşralaşmış, Bursa’yı Bursa yapan değerlerini tek tek kaybettiğini ifade eden Bozbey, "Kim korkusuzca içine çekebiliyor kentimizin havasını? Kimin yürüyüşlerine ağaç gölgeleri eşlik ediyor? Yapıların arasına sıkışmış çocuklarımız, yeşilini kaybeden kentimiz gibi güvenle yürüyemedikleri yollarda, parklara yer vermeyen sokaklarda çocukluklarını kaybediyor. Bu kente yeşilini ve çocukluğun neşesini geri vermek zorundayız" diye konuştu.

Bursa'nın “Önce İnsan” felsefesiyle yönetilmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozbey, "Zaten insanların derdi başından aşkın! Herkes akşam ne yiyeceğim derdine düşmüşken, bir de yönetimsel hatalar sonucu kendisini boğan bir kentte yaşamamalı. Ekonomik kaygılar çocuk yaşlara kadar inmişken, çocukların oynayacağı sokaklar, gençlerin sosyalleşeceği mekânlar ve alacağı destekler bu kentin her yanında olmalı. Omuzlarımızda bu kadar yük varken, kentin; yeşiliyle, mavisiyle, beyazıyla tüm olanakları yaratarak kentlinin yükünü biraz da olsa alması gerek!" dedi.

"HEP BERABER ÇÖZECEĞİZ, HEP BERABER GÜLÜMSEYECEĞİZ"

"Bursa’nın köhnemiş, ben bilirimci, paylaşımın, dayanışmanın ve en önemlisi kentliye danışmanın olmadığı yönetim anlayışından kurtulması, bizim Demokratik Katılımcı Yönetim Modelimizle tanışarak gülümsemeye başlaması gerek" diyen Bozbey, " Evet, sorunları Bursalılar yaratmadı ama çözümünde birlikte çalışacağız. Bursalılara danışmadan; onların istemedikleri, benimsemedikleri hiçbir projeyi, hiçbir çözüm önerisini hayata geçirmeyeceğiz. Hep beraber çözeceğiz, hep beraber gülümseyeceğiz Bursa’da yönetim anlayışı değişecek, Bursa güzelleşecek. Emekliler, köylüler, kadınlar, gençler, yaşlılar, esnafımız, sanayicimiz, öğrencimiz, çiftçimiz… en önemlisi çocuklarımız gülümseyecek. Bursa’da değişim zamanı Bursa’da yönetim anlayışı değişecek, sonra her şey güzelleşecek. Bursa’da yönetim anlayışı değişecek, sonra herkes gülümseyecek. Bursa’da yönetim anlayışı değişecek, sonra sokaklar çiçeklenecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Bozbey, adaylık dosyasını Nihat Yeşiltaş’a teslim etti. Salona sığmayan binlerce Bursalı ise Mustafa Bozbey’in adaylık açıklamasını takip etmek için İl Başkanlığı binasının önünde bekledi.