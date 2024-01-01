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Bursa'da başvurusu olmayan aday adayının istifasına İYİ Parti'den sert yanıt!

SİYASET 01.01.2024, 14:15
Bursa'da başvurusu olmayan aday adayının istifasına İYİ Parti'den sert yanıt!

Bursa'da Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı için İYİ Parti'den resmi başvuruda bulunmayan Seçil Bulcan Ürküt'ün sosyal medya hesabından İYİ Parti ve başkan aday adaylığından istifa ettiğini duyurması sonrasında İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'ndan sert açıklama geldi. İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Bulcan Ürküt için "Yolu açık olsun" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, yaptığı yazılı açıklamada isminin yaklaşık bir aydır Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak lanse edilmesine rağmen 2023 yılının son günü ve son saatine kadar aday olmayı düşündüğü partisine bile tanıtmadığını belirterek, resmi başvurusunun da olmadığını söyledi.

"ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜ...!"

"İlçe yönetimi ve Mudanya halkının dahi tanımadığı Ürküt'ün 'çantada keklik' gördüğü aday adaylığını resmi başvuruda bulunmamasına rağmen nasıl oluyor da "Aday adaylığımdan istifa ettim" diyebiliyor" diyen Erdönmez, "Bizler Mudanya’yı ve Belediye’yi yönetebilecek kadrolara sahip iken, kendisinin Mudanya’nın sorunlarını, problemlerini dahi bilmiyorken nasıl oluyor da bu sorunları çözeceğini iddia ediyor. Parti içinde liyakatın olmadığını iddia etmesi ile kendisini nasıl oluyor da herkesin üstünde layık olan aday adayların önünde görebiliyor" dedi.

"YOLU AÇIK OLSUN..."

Mudanya’da İYİ Parti'ye gönül vermiş, gece gündüz partinin menfaatleri doğrultusunda yılmadan, bıkmadan, usanmadan hırs ve azimle çalışanların müsterih olmalarını isteyen Erdönmez, "Hiç kimse partimize gönül veren gönüldaşlarımızı üzemez ve üzemeyecektir. Bizler bu ve bunun gibi aslı olmayan ithamlara ortaya çıkanlara asla izin vermeyeceğiz. Bunu tüm partililerimizin ve seçmenlerimizin bilmesini isterim. İYİ Parti Mudanya Belediye Başkanı aday adayı olduğunu iddia eden ve başvurusu olmamasına rağmen istifa ettiğini duyuran Sayın Seçil Bulcan Ürküt’e bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

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