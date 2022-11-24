Bursa'da AK yüreklerle buluşma sürüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana tüm kademelerde AK Parti’ye hizmet vermiş Türkiye sevdalısı AK yüreklerle biraraya gelmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) -AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana AK Parti’ye hizmet vermiş ilçe ve belediye başkanları ile biraraya geldi.

Sohbet havasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Bursa il yürütme kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Davut Gürkan, sözlerine AK Parti’nin birlik ve beraberlik ruhunun güzel bir örneğini daha sergileyen dava arkadaşlarına ve büyüklerine teşekkür ederek başladı.

Başkan Gürkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana her kademeden dava arkadaşının gerek sandıklardaki başarılarıyla gerekse de Bursa’yı her alanda kalkındırarak Türkiye’nin lokomotifi haline getiren siyaset ve hizmet anlayışlarıyla yeni nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma hedeflerine doğru ilerlettiğini belirtti.

Gürkan, Türkiye’nin önüne serilen dünyada her alanda söz sahibi bir ülke hedefinin, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve özgüveni ile taçlandırıldığını vurguladı.