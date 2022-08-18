Bursa'da AK Partili kadınlar Yıldırım'da buluştu

Bursa'da AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları’nın gerçekleştirdiği programla, partinin kuruluşundan bu yana hizmet veren AK Kadınlar biraraya geldi.BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilat mensupları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Koordinatörü Selvinaz Alan ile AK Parti’nin kuruluşundan bu yana hizmet vermiş Yıldırım İlçe Kadın Kolları teşkilat üyeleri katıldı.

Organizasyonda konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala konuşmasında, “AK Parti bir hanımefendiler hareketidir. Sizler sadece partimizin değil, aynı zamanda demokrasimizin dolaşımı, kan hücrelerisiniz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 81 ilde ‘Yüz Yüze, 100 Gün’ sloganıyla başlattığı halkla buluşma etkinliklerine Yıldırım İlçesi’nde devam etti.

Program kapsamında Yıldırım İlçesi’nde AK Parti’nin kuruluşundan bu yana hizmet veren kadın kolları mensupları ile biraraya gelen Efkan Ala, AK Parti aynı zamanda bir hanımefendiler hareketi olduğunu kaydetti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, gerçekleştirilen bu tür organizasyonların AK Parti teşkilatlarının samimiyet ve gayretlerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Önlerindeki çok önemli süreçte de hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getiren Başkan Gürkan, “Beraberce güzel çalışmalar yaparak cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu çalışmaların en önemli özelliği; 20 yıllık bir iktidarın içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlere sahip çıkmak, onları anlatmak ve onlarla beraber aynı şekilde cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak mahiyetini arz etmektedir. Bu vesileyle önümüzdeki süreçteki göstereceğimiz gayretler için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.