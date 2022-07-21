Bursa'da AK Partili belediye başkanları istişarede

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ile toplantıda biraraya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, tüm teşkilatları, belediye başkanları ve milletvekilleri ile Bursa’nın her mahallesinde Bursa halkının taleplerinin yerinde tespiti ve çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürkan, tüm ekonomik potansiyelleri, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için topyekun sahada olduklarını belirtti.

Gürkan, Bursa’yı her noktasını ele alarak bir bütün halinde gelecek vizyonuna taşımak için her kesimden halkının görüş ve önerilerini alarak, Bursa’yı Bursa Halkı ile birlikte yönettiklerini söyledi. Başkan Gürkan, AK Parti Teşkilatlarının ve hizmet anlayışının 20 yıldır Bursa’ya kattığı kazanımların artarak devam etmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler nezdinde yoğun mesailere imza attıklarını vurgulayarak, Bursa’nın gücüne güç, değerine değer katmak için Bursa Halkı’ndan aldıkları destekle çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.