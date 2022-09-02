Bursa'da AK Parti yüz yüze buluşmalarını Gemlik'te sürdürüyor

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Milletvekillerinin de katılımları ile gerçekleştirdiği 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' Programı kapsamında ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Milletvekilleri ve üç kademeden il, ilçe teşkilat mensuplarının katılımları ile 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' ziyaretlerine Gemlik ilçesinde devam etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hareket edilip milletvekilleri ve teşkilat oradan tüm Gemlik'e dağılacakları bildirildi

Cuma namazını Asım Kocabıyık Caminde kılan eski bakan Hakan Çavuşoğlu, cami çıkışından sonra Orhan Kaya adlı vatandaşın cenaze namazına katıldı. Namaz sonrası AKP Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Belediye Meclis grup sözcüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi encümen üyesi Ercan Barutçuoğlu AKP yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve partili diğer milletvekilleri ile yöneticiler, Gemlik küçük sanayi yönetimi, Sanayi esnafı, Çıraklık Eğitim merkezi, Gemlik Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etmek üzere 'Yüz Yüze Gönül Gönül' buluşma programını sürdürdü.