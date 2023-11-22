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Bursa'da AK Parti Osmangazi’de hedef gençler

SİYASET 22.11.2023, 12:28
Bursa'da AK Parti Osmangazi’de hedef gençler

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'na atanan Adnan Kurtuluş, yerel seçimlerde hedefin gençler olduğunun altını çizerek, teşkilat olarak, gençlerin kendilerini nerede görmek istiyorlarsa orada olduklarını söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -  AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaklaşık 1,5 ay önce AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığına Adnan Kurtuluş'un atandığını duyurmuştu. Herkes Duysun ekibi, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’u makamında ziyaret ederek, Osmangazi İlçesi için hedeflerini sordu.

BURSA’NIN LOKOMOTİFİ: OSMANGAZİ

Çok güçlü bir kadroları olduğuna değinen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, “Sosyal medyada genç bir ekibimiz var. Hepsi bu teşkilat içerisinde yetişmiş pırıl pırıl gençlerdir. Gençlerin bizi takip ettiği ve bizi görmek istediği yer neresi ise biz AK Parti olarak orada olduk. Osmangazi şehrin merkezi, en büyük ilçesi ve lokomotif görevi üstleniyor. Biz de genç bir başkan olarak hızla reaksiyon alıyoruz. Bu noktada da genç bir ekibimiz var. Kendi alanında etkin, yetkin ve tanınırlığı çok yüksek bir yönetim. Kuruluşundan bugüne kadar gelen ve yüksek oranda genç ve siyasete yeni atılmış arkadaşlarımız var. Yönetimimizde asilde 7 bayan var.  %30 genç %30 kadın var. Kadromuz çok güçlü bir kadrodur. Buradaki arkadaşlarımızın da tecrübelerinden faydalanıyoruz, bu bir ekip çalışmasıdır. Biz hiyerarşik bir yapıya göre ilerleriz. Genel merkezimizin Bursa’ya uygun gördüğü ve Davut başkanımızın önderliğinde yerelde neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Osmangazi’de gençlikle alakalı çok önemli projelerimiz var. İlk hedefimiz gençlere dokunabilmek olacak.” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİ KOORDİNASYON VE YAŞLI KOORDİNASYON MERKEZİMİZ VAR”

EKM ve YKM olmak üzere iki misyonları olduğuna dikkat çeken Başkan Kurtuluş, “Engelli Koordinasyon Merkezi ve Yaşlı Koordinasyon Merkezimiz var. Aynı ilçe yönetimi gibi çalışıyor. Bunların birim başkanları var. Bunlar şehirde bulunan yaşlıların dertlerine, devletimizin doğru yönde ulaşabilmesi için aracı oluyorlar. Bununla ilgili gençlikle, sporla, gençliğin hayalleri ve hedefleri ile uğraşacak bir yapı var. Az önce bir öğrenci arkadaşımız geldi. Bir derdini gelip paylaştığında bunu çözebileceği inancını alıyor ve bu inancı ona verebilmek bugün bize ve ekibimize nasip oldu. Bütün gençlerimize, nasip olursa uygulamak diye bir hedefimiz var.” dedi.

“ŞEHRİN HER YERİNDE GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VAR”

Vatandaşa doğru hizmet etmekle görevli olduklarını söyleyen Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Biz teşkilatız. 136 Mahallenin teşkilatlanması ile uğraşacağız. Yarınlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz ve o mahalledeki vatandaşa nasıl doğru hizmet ederiz ile görevliyiz. Mustafa Dündar, Alinur Aktaş başkanlarımız çok iyi hizmetler yaptı. Bugün Panorama Müzesinin Bursa’ya kazandırılması, her yerde spor tesislerinin olması, öğrencilere dokunuluyor olması çok güzel. En son bir Mevlevihane yapıldı. Gençlerin inanılmaz derecede milli ve manevi değerlerine ne kadar sahip çıktığını orada görebilirsiniz. %60-65 gençler gitmeye başladı. Çok otantik ve ilgi çekici bir yer oldu. Bu noktada şehrin neresine bakarsanız bakın, gençlerle ilgili bir çalışma var. Bu da Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile oluyor. İlçe başkanları daha çok teşkilat ağırlıklı; teşkilatın genel merkezinden gelen direktifleri doğru uygulamakla mükelleftir. En doğru adayı genel merkezimiz seçer ve en doğru hizmeti de onlar yapar. Biz de şehre ne kadar destek daha çok gelir, onun mücadelesini veririz.”

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