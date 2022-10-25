Bursa'da AK Parti'nin teşkilat istişareleri sürüyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe yönetimleri ile toplantılarını Kestel ve Mustafakemalpaşa teşkilatları ile sürdürdü.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatları ile biraraya gelerek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler almaya devam ediyor.

Son olarak Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçe yönetimleri ile biraraya gelen Başkan Gürkan, Bursa’ya doğru hizmetlerin getirilmesi için tüm teşkilatlarıyla birlikte ilçe ilçe, mahalle mahalle Bursa halkı ile iç içe olduklarını söyledi. Gürkan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye çapında örnek olarak gösterilen ve Bursa Halkı’nın teveccühünü pekiştiren ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ Programlarında sergiledikleri performanstan ötürü teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Gürkan, çeşitli vesilelerle düzenli aralıklarla birarada oldukları Bursalı Hemşehrilerinin istek ve taleplerine göre çalışmalarını şekillendirdiklerini söyledi.

"Bizler 21 yıldır kendisini Türkiye’nin güçlü geleceğine adayan, gücünü milletin güveninden alan bir davanın Bursa’daki temsilcileri olarak halkımızla iç içe siyaset anlayışımızın en güzel örneklerini sergiliyoruz" diyen Gürkan, bu yolda bizlerle birlikte olan tüm teşkilat mensuplarıma ve her dönemde güvenleriyle kendilerine güç veren Bursalı hemşehrilerine teşekkür etti.