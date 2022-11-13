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Bursa'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi'nde ziller Türkiye Yüzyılı için çaldı

SİYASET 13.11.2022, 16:59
Bursa'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi'nde ziller Türkiye Yüzyılı için çaldı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı üçüncüsü düzenlenen Teşkilat Akademisi’ni birbirinden değerli konuşmacılar ve teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen akademi programına AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Birim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan, AK Parti üç kademe il ve ilçe yöneticileri, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve belediye başkanları katıldı.  

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen ve birim başkanlığı tarafından 33 ilde gerçekleştirilen akademi programının Bursa ayağında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ‘Türkiye Yüzyılı’, TBMM Türkpa Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya ‘Seçim 2023’, Araştırmacı – Yazar Hikmet Genç ise ‘Siyasal İletişim – Yeni Nesil Medya’ konularında fikir ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Türkiye’nin Yeni Yüzyılı’ vizyonunun verdiği heyecanla çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Gürkan, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı  tarafından gerçekleştirilen teşkilat akademisi programını “Hep birlikte yürüyecekleri bu yolda teşkilatlarının birlik ve beraberliğini pekiştirme noktası olarak gördüklerini belirtti.

Başkan Gürkan, “Bu yolda bilgimizi, gönlümüzü, dilimizi bir kılmak için buradayız. Tecrübelerimize yeni bir ufuk açmak, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun teşkilat boyutunu kuvvetlendirmek için buradayız. Sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güven ve istikrarı, üretimin, verimliliğin, her şeyden önemlisi gençlerin ve genç Türkiye’nin yüzyılını gerçekleştirmek için buradayız” dedi.

Davut Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öndeliğinde her alanda güçlü Türkiye hedeflerine her zaman sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu salonda bulunmak demek; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a  Türkiye Yüzyılı yolunda ‘Ben varım, hazırım, çalışacağım ve ülkem adına başaracağım’ sözünü vermek demektir. Bu salonda bulunmak demek; Milletimizin desteği ve duası ile gerçekleştirilen tüm kazanımları koruyacağım demektir. Bu salonda bulunmak demek çalışmaya hazır olmak demektir. Şükürler olsun ki Bursa teşkilatları olarak dünden bugüne bu inancı ispatlayacak nice zaferler yazan bir kadroyuz.  21 yıl boyunca Bursa teşkilatı onurla, gururla, azimle birçok başarıya imza attı ve Cumhurbaşkanımıza hiç mahcup olmadı”

AK PARTİ BURSA TEŞKİLATLARI ‘İLK’LERİ İLE HEP ÖRNEK OLUYOR

AK Parti Bursa Teşkilatları olarak her zaman ilkleri yerine getirerek, Türkiye’ye örnek proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Davut Gürkan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Dijitalleşmeyle ilgili sistemi kurup hayata geçiren, Yüz yüze gönül gönüle  Bursa diyerek Türkiye’nin en farklı, en etkili saha programını gerçekleştiren, kurduğu çağrı merkezleri ile sandık kurullarını harekete geçiren işte bu kadrolardır. Şimdi de üye ziyaretlerimizle her birimiz yine sahadayız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde hizmet devrimini nasıl hayata geçirdiysek, Türkiye yüzyılıyla birlikte inşallah bir zihniyet devrimini de gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ‘Kimlik değil birlik siyasetini’  gerçek kılmak için çalışacağız. Tüm gelecek hedeflerimizi her zaman olduğu gibi, yine uğruna çalışmaktan onur duyduğumuz milletimizle el ele gönül gönüle gerçek kılacağız.

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