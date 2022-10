Bursa'da AK Parti ilçe çalışmalarını masaya yatırıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları, Yöneticileri ile birlikte Gemlik ve İznik ilçe teşkilatlarının üç kademe üyelerinin hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantılarına katıldı.BURSA (İGFA) -AK Parti Bursa Teşkilatları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları mensuplarının katılımları ile gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantıları ile çalışmalarını masaya yatırıyor.

İlk olarak Gemlik ve İznik ilçelerinde başlatılan toplantılarda ilçe teşkilatlarının çalışmaları ve projeleri konuşuldu.

İlçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyelerinin tek tek dinlendiği toplantılarda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, her kademeden AK Parti teşkilat üyesinin, Türkiye’yi her alanda dünyada söz sahibi haline getirmiş bir hareketin mensubu olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkenin önüne serilen ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu yolunda her kademesiyle AK Parti Teşkilatları’nın milletle iç içe yoluna emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, “Bu kutlu yolda Bursa Teşkilatlarımızın her zaman olduğu gibi lokomotif rolünü sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Şehrimizin her noktasında, her kesimden halkımızla buluşuyor, hedeflerimizi anlatıyoruz. Aziz milletimiz AK Parti’nin 20 yıldır bu güzel ülkeye kazandırdıklarını biliyor ve her seçimde sandıklarda takdir ediyor. Hedeflerimiz önündeki tüm kapıları sonuna kadar aralayacak kadar önemli olan 2023 seçimlerinde de inancımız odur ki Aziz Milletimiz ferasetini bir kez daha sandıklara yansıtacaktır” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da teşkilat üyelerine Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa programlarında ilçelerinin her mahallesinde sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamacasına gerçekleştirdikleri ziyaretler için teşekkür etti.

Bursa’daki 17 ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerden elde ettikleri veriler doğrultusunda Milletvekilleri, teşkilat mensupları ve belediye başkanları nezdinde Bursa Halkı’nın görüş ve önerileri ile şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışma metotları ve projelerini başlattıklarını anlatan Başkan Gürkan, “Bu güzel şehre ve ülkeye değer katan çalışmalara ancak AK kadroların imza atacağını halkımız biliyor ve 20 yıllık icraatlarımıza olan inanç ve güvenlerini her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bizlere hissettiriyorlar. Bu güvenden aldığımız güçle ve sorumluluklarımızın farkında olarak çalışıyoruz ve Bursamıza hak ettiği hizmetleri getirebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlere güç veren Bursalı Hemşehrilerimize ve siz değerli teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.