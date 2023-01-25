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Bursa'da AK Parti'den teşkilatlara teşekkür

SİYASET 25.01.2023, 16:24
Bursa'da AK Parti'den teşkilatlara teşekkür

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile toplantıda biraraya gelerek, tüm saha çalışmalarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa programı öncesinde de çalışmaları ile organizasyona güç veren ilçe teşkilatlarına teşekkür etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplu açılış töreninde alanı adeta sevgi seline çeviren Bursalı Hemşehrilerinin yanı sıra Ankara’dan üst düzey katılımlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yoğun ilgilerine dikkat çekti.

Başkan Gürkan, Bursa’nın tüm potansiyelleri ile Türkiye çapındaki önemi ve farkını bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, Bursa Halkı ile birlikte sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgisinin, Bursa’nın her kesimini kapsayan, dokunan siyaset ve hizmet anlayışlarının en güzel göstergesi olduğunun altını çizdi.

Gürkan, “Bursamız ve Bursalı Hemşehrilerimiz yalnızca Bursamızın değil ülkemizin güçlü geleceği için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı’na hazır olduğumuzu ülke geneline ve dünyaya bir kez daha gösterdik. Bu güzel manzara Bursamıza yakışır hizmetler ve projeler olarak geri dönecek, Bursamız her dönemde olduğu gibi güçlü Türkiye’nin teminatı olacaktır” dedi.

Gürkan, mitinge aynı zamanda 8 bakan, 10 Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Grup Başkanı, iki grup başkan yardımcısı, kadın ve gençlik kolları genel başkanları düzeyindeki katılımlarla Ankara’nın Bursa’ya verdiği değerin ortaya konduğunu ifade ederek isimleri teşkilatının tüm değerli neferlerini tek tek sayarak, teşekkür etti. 

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