Bursa'da AK kadrolar Osmangazi'yi dinledi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Programlar kapsamında AK Parti Bursa Milletvekilleri ve üç kademeden il, ilçe teşkilat mensupları Osmangazi İlçesi’nde esnaflar ve halkla biraraya geldi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin farklı bölgelerinde vatandaşların mahalleleri, ilçeleri ve Bursa adına öneri ve görüşlerini dinleyerek tek tek not alan AK Parti Bursa Milletvekilleri ve teşkilat üyeleri, saha çalışmalarını Bursa’ya yakışır hizmetlere dönüştürmek için aralıksız çalışıyor.

Dinamik nüfus ve ekonomik yapısı, tarihi ile Bursa’nın merkezi konumundaki Osmangazi İlçesi’ne düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek olan ziyaretlerle ilçenin 136 mahallesinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partilerinin kuruluşundan bu yana her seçimde artan bir oyla hizmet ve siyaset anlayışlarına olan güvenini defalarca sandıkta gösteren Osmangazi’ye yakışır hizmetlerin verilebilmesi için ilçe sakinlerinin görüş ve önerilerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan, Osmangazi ile birlikte tüm Bursa’da her kesimden hemşehrileri ile biraraya gelerek Bursa’nın geleceğini ve şehre değer katacak hizmetleri Bursa Halkı’nın talep ve görüşleri doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.