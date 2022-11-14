Bursa'da AK kadınlar saha çalışmalarında

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in önderliğinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmayla AK Parti Bursa İl Kadın Kolları, Bursa’daki 17 ilçe ve 1058 mahallede 991 seçim sandığının sandık kurulu üyeleri ile toplantılar gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ‘81 İlde Her Mahallede İlk Sandık Çalışması’nın Bursa ayağında İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz önderliğinde Bursa Kadın Kolları Teşkilatları, yaptıkları ziyaretlerle AK Parti’nin geçmişten günümüze uyguladığı Kadın Politikaları, Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hayata geçirilen proje ile Türkiye genelinde 81 İlde 32 bin 125 mahallede toplantılar düzenlenirken, Bursa genelinde ise 17 İlçede bin 58 mahallede 991 sandıkta toplantılar gerçekleştirildi.

Proje dahilinde gerçekleştirilen sosyal medya çalışması ile de ziyaretlerin ve çalışmaların Türkiye gündemine taşınması sağlanırken, Bursa’daki 6 bin 835 sandık için toplantıların tamamlanana kadar saha çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.