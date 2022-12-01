Bursa'da AK Gençler gezici araçla gençlerle buluşuyor

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, hayata geçirdikleri gezici sosyal faaliyet aracı ile tüm ilçelerde gençlerle biraraya gelerek, sosyal faaliyet alanı sunuyor ve dünya, ülke ve Bursa gündeminin yanı sıra faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparak, fikir alışverişinde bulunuyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları teşkilatları, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çeşitli programların yanı sıra gezici sosyal faaliyet araçları ile tüm ilçelerde gençlerle buluşan AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, keyifli anlar eşliğinde gençlerle gündemi ve çalışmalarını konuşuyor. İçerisinde oyun konsolları, gezici sahne ve sinema bulunan araçla çeşitli turnuvalar, aktiviteler düzenlenerek sohbet ortamında gençlere sosyal aktivite ve öğrenme imkanı sağlanıyor.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, çeşitli vesilelerle her fırsatta gençlerle birarada olduklarını söyledi. Temiztürk, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önüne serdiği vizyonun yanında yeni dönem için hedeflerini ve Bursa gençlik kollarının bu hedefler doğrultusundaki çalışmaları hakkında gençlerle bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

AK Gençler olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’nin güçlü geleceği için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü veren Temiztürk, "Bunu şehrimizin her kesimden gençleri ile birlikte yapıyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan başta olmak üzere Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.