Bursa'da 20. dönem ‘Siyaset Akademisi Sertifika Töreni gerçekleşti

20. Dönem ‘Siyaset Akademisi Sertifika Töreni’ Efkan Ala’nın katılımı ile gerçekleşti. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, İlçe Kadın Kolları başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.Esmanur GÜLBAHAR/ Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -‘Siyaset Akademisi Sertifika Töreni’ne; AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, İlçe Kadın Kolları başkanları ve teşkilat üyeleri katılım sağladı.

“KADINLAR SİYASETİN ÖZNESİDİR”

"AK Parti’nin uzun soluklu siyasi hayatı kadınlarımızın alın teriyle yoğrulmuştur" diyerek sözlerine başlayan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, “AK Parti çok güzel hizmetler gerçekleştirmiştir. Sürekli kendimizi yenileyerek ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti’nin uzun soluklu siyasi hayatı kadınlarımızın alın teriyle yoğrulmuştur. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kadınlar siyasetin öznesidir. Kadınların sorunları çözümlemeden ülke sorunları çözülemez. Bu siyaset anlayışıyla AK Parti, kadınların siyasetse katılımına en çok önem veren partidir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışan ve siyasette yer almak isteyen kadınlarımıza şahsım ve Bursa İl Kadın kolları teşkilatı adına saygıyla sizleri selamlıyorum.” dedi.

AK PARTİ SAYESİNDE KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI YÜZDE 20’Yİ ULAŞTI

Siyaset akademilerinin, kadınların siyasette aktif yer almasının önünü açmak adına geleneksel olarak düzenlendiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, “Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kadınların okuma oranı neredeyse yüzde 100’e varmış durumdadır. Kadınların siyasette aktif yer almasının önünü açmak adına siyaset akademilerini geleneksel olarak düzenliyoruz. Bu kez sadece kadınlara yönelik 30 şehirde bu akademiyi düzenledik. Siyasete kadar birçok konuda eğitimler vermiş olduk. AK Parti sayesinde, Kadın Milletvekili oranı %20’ye ulaşmış durumdadır. Her gün kadınların yeni başarı hikayelerine şahitlik ediyoruz.”

“KADIN ÜYELERE İHTİYACIMIZ VAR”

Kadın akademisinin, siyaset akademisinin siyasete fayda sağlayacak bir organizasyon olduğunu dile getiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Siyaset, vatandaşların sorunlarının giderilmesidir. Bu sorunlara köprü oluyorsak siyasete tanımaya başlamışızdır demektir. Siyaset, bizim partimizde bir çözüm bulma sanatıdır. Siyasetle ilgileniyorsak toplum yararına bir şeyler yapmak istiyoruz demektir. Siyaset ile ilgilenmek önemlidir. Toplumda üst kimliğimizi iyi ifade edebiliyorsak, bu toplumun faydalı bireyi olma haline geliyoruz. Siyaset ve ahlakı birbirinden ayıran ikisini de anlamamıştır. İkisi iç içe olmalıdır. Siyasette, ilkeli ve prensipli hareket edebilmek gerekir. En büyük öğreticimiz Cumhurbaşkanımız, Kadınlar, öznedir’ demiş. Son dönemde meclis üyelikleri ile alakalı isim çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Kadın üyelere, kadın partililere ihtiyacımız var. ‘Siyasetin geleceğini kadınlar ve gençler üzerinden şekillendirin’ diyor. Kadın akademisinin, siyaset akademisinin siyasete fayda sağlayacak bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Ben kadın akademisine katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri siyasete teşvik ediyoruz.” dedi.

"600’DEN FAZLA KADIN AK PARTİ KADROLARINDA"

‘Her birinizi siyasete duyduğunuz ilgiden dolayı ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum’ diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala şu ifadeleri kullandı: “Bu salona, Malezya’dan, Pakistan’dan baktığımda ne görüyorum? Önemli başarılara imza atmış hanımefendileri görüyorum. Oralardan bakınca 57 İslam ülkesi arasında en önemli ekonomik gelişmeyi sağlamış, ekonomisini 3 kat büyütebilmiş, yoksulluğu gidermiş, önüne hedefler koymuş, demokrasisini geliştiren, hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmış bir siyasi hareket ve onun mensuplarını görüyorum. Bunu başaramayan ülkelerin ne hale geldiğini görmek için Suriye ve Irak’a, Mısır’a, Libya’ya bakmak yeterlidir. Keşke daha çok siyasetin içerisinde olsalardı, ülkeleri o hale gelmeseydi. En az maliyetle en çok iş yapma sanatı siyasettir. Siz siyasetle zaman harcamazsanız insanını harcamak zorunda kalırsınız. Her birinizi siyasete duyduğunuz ilgiden dolayı ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Hep birlikte ülkemizi daha iyi yönetmek için buradayız. AK Parti iktidara gelmeden önceki yılları düşünün. ‘Şimdi hanımefendiler daha fazla nasıl meselelerin içine girer?’ bunu konuşuyoruz. 90’lı yıllarda okula nasıl gideceklerini konuşuyorduk. Siyaseti temsil eden kadrolarla bunu çözdük. Bu bir başarıdır. 600’den fazla kadın AK Parti kadrolarında memleketin yönetime katkıda bulunuyor.”

ALA: ALTILI MASANIN ALTI ÜSTÜNE GELDİ

Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Yine bir sandık geliyor, belediyeleri yeniden iş başına getirip, getirdikten sonrada onların şehrimizi daha iyi yönetmelerine katkıda bulunarak sürecin içerisinde olalım. Katılımcı demokrasi ile memleketimizi ileriye taşıyalım. Muhalefette siyasete dahildir. Biz hem yapıp hep proje üretiyoruz. Onların tek yapacakları iş konuşmak, hepsi birleşti 6’lı masa kurdular o masanın altı üstüne geldi. Sonra bu partiler birbirlerine düştüler. Onlarda daha çok proje üretsinler, birbirleri ile uğraşacaklarına memleket ile uğraşsınlar.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve AK Parti Bursa Milletvekili Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, İl Başkanı Davut Gürkan ‘Siyaset Akademisi’ katılımcılarına sertifikalarını takdim etti.

