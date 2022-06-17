Bursa'da 2 bin ücretsiz ekmek dakikalar içinde tükendi

Bursa'da Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı, vatandaşın düşen alım gücüne dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı. 2 binden fazla ekmek dakikalar içinde tükendi.BURSA (İGFA) - Gelecek Partisi’nin Bursa’da teşkilatlanma çalışmalarında sona gelinirken, Osmangazi İlçe Teşkilatı saha çalışmaları ve basın açıklamalarıyla vatandaşın sorunlarını ülke gündemine taşımaya devam ediyor.

Enflasyon rakamlarında öngürelemez artış devam ederken Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Teşkilatı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Burhan Baburhan, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde basın açıklamasının ardından ücretsiz dağıtılan 2 binden fazla ekmek dakikalar içinde tükendi.

“VATANDAŞIMIZA BİR EKMEĞİN BİLE ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ GÜNLERİ YAŞIYORUZ”

Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Burhan Baburhan, yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu dönemde, vatandaşların yanında olduğunu göstermek adına bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Baburhan, "Özellikle son 1 yılda gelen zamlarla birlikte vatandaşlarımız ay sonunu getiremez hale geldi. Her geçen gün alım gücümüz ve yaşam standardımız düşüyor. Borçla, kredi ile günü kurtarmaya çalışıyoruz. Değerli halkımız size soruyoruz; bu düzen nereye kadar sürecek? Enflasyon girdabı hepimizi içine aldı. Artık en temel besin maddesi olan ekmek bile pahalı hale geldi. 15 Haziran’da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Görünen o ki bu zamların devamı da gelecek. Dar gelirli vatandaşlarımıza, ekmeğin bile çok görüldüğü günleri yaşıyoruz. 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lirayken, bir asgari ücretle bin 614 adet ekmek alınabiliyordu. Bugün, asgari ücret 4 bin 253 lira ancak bu paraya sadece bin 63 ekmek alabiliyoruz. Paramızın değeri pula döndü" diye konuştu.