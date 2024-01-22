Bursa'da 100 yönetici DSP'den istifa ederek CHP'ye üye oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda Demokratik Sol Parti’den ayrılarak CHP’ye katılan 100 yeni üye için, üye katılım ve rozet takma töreni gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Örgütü, yeni üyelerle güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor. CHP ailesine son olarak Demokratik Sol Parti’den ayrılan ve aralarında ilçe başkanları, il yöneticileri ve yöneticilerinin olduğu 100 yeni üye katıldı.

CHP Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçe başkanları, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan Yeşiltaş, Bursa örgütüne yoğun bir üyelik süreci yaşandığını belirterek, “Demokratik Sol Parti Bursa örgütünden ayrılarak baba ocağına, büyük ailemiz Cumhuriyet Halk Partimize katılan yol arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık” dedi.

Konuşmasında yerel seçime yönelik önemli mesajlar da veren Yeşiltaş, “Bursa’yı birlikte kazanacağız. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Bursa’da ve ülkemizde yaşanan tahribatın, derin yoksulluğun çözümü için önümüzde ilk olarak yerel seçimler var. Bursa’nın sorunlarını biliyoruz. Sorunların çözümü halkçı, sosyal ve iyi belediyecilik. Bursa bunu hak ediyor. Biz aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık. Hepimiz Bursa’yı kazanmış Cumhuriyet Halk Partililer olarak tarih yazacağız. Bursa’ya ihanet edenlerden hesap soracağız. Bunu gerçekleştirmek için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da konuşmasında 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Bursa için önemine dikkat çekerek, çok çalışacaklarını ve birlikte mücadele ederek zafer kazanacaklarını belirtti.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeni üyelere ‘yuvanıza hoş geldiniz’ mesajı verdiği konuşmasında şunları ifade etti:

“Aramıza yeni katılan dostlarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Ailemize güç katan dostlarımızla birlikte 31 Mart’ta Bursa’da tarih yazmak için kolları sıvadık. Yerel seçimlerde Bursa’yı gülümsetmeye hazırız. Bursa bu yönetimi hak etmiyor. Bursa’nın sorunlarını bilen ve çözecek olan bizleriz. Bursa’yı sosyal belediyecilikle tanıştıracağız”

Konuşmaların ardından İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve il yöneticileri yeni üyelere rozetlerini takdim etti.