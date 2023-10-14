Burak İşçimen’den MHP Keşan'a ziyaret

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, MHP Keşan İlçe Teşkilatı'na nezaket ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Trakya Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkanı ve aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, önceki akşam MHP Keşan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, İşçimen’e nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, “Kendisiyle Keşan’da misafir olan öğrencilerimizin sorunlarını konuşup, fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

İşçimen’de nazik ev sahipiliği nedeniyle İnan ve MHP Keşan İlçe Yönetimi’ne teşekkür etti.