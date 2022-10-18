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BTSO yönetimine AK Parti'den 'hayırlı olsun' ziyareti

SİYASET 18.10.2022, 16:24
BTSO yönetimine AK Parti'den 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, beraberinde Bursa Milletvekilleri ile geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonucunda görevini sürdüren BTSO Başkanı ve yönetim kuruluna 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Altıparmak’ta bulunan hizmet binasında gerçekleşen ziyarete AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Gürel ve AK Parti Bursa il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından olan BTSO yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

Dinamik ve üretken nüfus yapısı, ekonominin bir çok alanındaki potansiyelleri ve farklı sektörlerdeki üretim, ticaret ve ihracat rakamları ile Bursa’nın, Türkiye’nin lokomotifi konumunda olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, BTSO’nun ve Bursalı sanayicilerin öncü çalışmaları ile geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz dönemdeki vizyoner çalışmaları ile Bursa iş dünyasının güvenini kazanan İbrahim Burkay ve yönetiminin yeni dönemde de aynı ivme ile yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Gürkan, “Tüm potansiyelleri ile yalnızca ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın güzide şehirlerinden olan Bursamızı her alanda kalkındırmak adına tüm kurumlarımızla olduğu gibi BTSO ile fikir ve iş birliklerimiz sürecektir. Bursamızın hep birlikte güçlü geleceğine taşıyacağız” dedi.

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