BTP'nin çıkışına SP'den ilk yanıt geldi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın “Millet İttifakı’na girmemizi Saadet Partisi engelledi” açıklaması gündem oldu. Saadet Partisi’nden ilk açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın özel bir televizyon kanalında katıldığı program “Millet İttifakı’na girmemizi Saadet Partisi (SP) engelledi” açıklaması gündem oldu.

BTP liderinin açıklamasına SP’den ilk cevap geldi.

Gazeteci Neşat Gündoğdu’ya konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın, “Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezervi olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakına katılmak millete karşı sorumluluktur. Ve bu ittifak her geçen gün güçlenecek ve kapsamını genişletecektir. Diğer herhangi bir partinin Millet İttifakına katılması, destek vermesi, bu yönde çalışması ise katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur. Bunun haricinde kamuoyuna yansıyan polemikler, içi boş ve asılsız iddialardan ibarettir” dedi.