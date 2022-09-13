BTP Lideri'nden Mustafa Sarıgül'e ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - TDP Genel merkezinde gerçekleşen buluşmada önce heyetler arası ardından da baş başa görüşme yapıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

“TÜRKİYE'DE ARTIK BİR DEĞİŞİM VAKTİNİN GELDİĞİ AŞİKÂRDIR”

Sarıgül ile çeşitli konularda değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Hüseyin Baş, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetledi.

Türkiye'de artık bir değişim vaktinin geldiği aşikar olduğunu belirten Baş, "Bütün muhalefet de zaten bu değişimi hayata geçirebilme adına birliktelikler oluşturmaya çalışıyor. Biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak merhum genel başkanımız Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı, Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olan Milli Ekonomi Modeli'ne sahip olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisinde Türkiye'nin bu darboğazdan kurtulması, coğrafyasında ve Avrupa'da parmakla gösterilen kıskanılan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız. Güzel projelerimiz var, inşallah güzel bir seçim süreci yürüteceğiz. Bu noktada önümüzde muhtemeldir ki Türkiye'de bir seçimler süreci olacak. İnşallah bunu hep birlikte müşahede edeceğiz” diye konuştu.

"RÜTBE İÇİN DEĞİL..."

BTP ve TDP’nin rütbe için değil kavgacı, uzlaşmacı olmayan siyaseti değiştirmek için yollarda olduğunu ifade eden Mustafa Sarıgül ise, ittifak çalışmaları hakkında da konuştu.

Sarıgül, “Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve birçok siyasi parti ile özel görüşmeler devam etmektedir. Bugün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ve çok değerli heyetlerini çalışma arkadaşlarımla beraber TDP Genel merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün yepyeni temeller atılmıştır. Türkiye’mize müjdeler olsun. Türkiye’miz sahipsiz değildir" dedi.

Toplantı sonrasında Hüseyin Baş, Mustafa Sarıgül'e Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli kitabını hediye etti.