BTP lideri Hüseyin Baş’tan maden faciasıyla ilgili açıklama

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erzincan'da yaşanan maden faciasının ardından açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erzincan İliç’te Kanadalı firmaya ait altın madeni sahasında meydana gelen faciayı değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan BTP lideri, “Kanadalı firma kendi ülkesinde yapamadığı vahşi madenciliği AK Parti hükümetinin verdiği yetkiyle Erzincan’da yapıyor. Doğamızı insanımızı katlediyor. Hepinize yazıklar olsun! O giden canların da, altının da, göçüğün de hesabı sorulacak.Bas bas bağırıyoruz, fabrikaları kapatmayın, madenleri özelleştirmeyin, kamunun mallarını satmayın, bedelleri ağır olur diye. Erzincan’da yaşananlar yıllardır söylediklerimizin ispatı niteliğinde." dedi.

Genel Başkan Hüseyin Baş, "Madenimizden çıkan altını ecnebiye verip bizi 3 kuruşa muhtaç etmeleri yetmiyormuş gibi bir de göçük altında bırakıyorlar. Herkesi dış güçlerin adamı olmakla suçlayan AKP dış güçlerin gerçek partneridir. Bu arada Erzincan’daki maden 2016’dan beri faaliyette. Yani “Lozan’ın bitiminden” 7 yıl öncesinden beri. Hem de yandaşlar işletiyor. Demek ki neymiş? Bu ülkede madenler varmış ve bunların işletilmesinde Lozan diye saçma sapan bir engel yokmuş." ifadelerini kullanırken "ABD istedi Esad’a düşman oldular. ABD istedi İsveç’in NATO üyeliğine evet dediler. ABD istedi Sisi’yle barıştılar. Cumhurbaşkanı bugün kan davalı olduğu Sisi’yi ziyarete gidiyor. Yarın ABD istesin, yapmayacakları şey yok. Yersiz ve gayrı milli iktidar.” dedi.