BTP lideri Hüseyin Baş Taksim'de

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstiklal Caddesi'nde terör saldırının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin iç güvenliğinin sınırlarıyla başladığını belirterek, "Açık kapı politikasının zararını yeterince ödedik. Dolayısıyla nasıl ki diğer devletlerle normalleşebiliyoruz Suriye ile de normalleşmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bu süreç bir kez daha gösterdi" dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte saldırı noktasına karanfil bırakan Hüseyin Baş, "Gün birlik olma günüdür" dedi.

https://youtu.be/DRZEZxhxVfI

Terörün dili, dini, ırkı hiçbir şeyi olmadığını ifade eden Baş, "Terörün hiçbir mantığı ve ideolojisi yok. Hiçbir mantalite bunu haklı çıkaramayacaktır. Gün birlik olma günüdür. Bugünler Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için çok kıymetli günlerdir. Dolayısıyla hiçbir siyasi menfaat beklemeden çocuklarımızın geleceğini muhafaza etmenin yolunu bulmak bizim için en elzem konudur" ifadelerini kullandı.

Baş, Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesi ve açık kapı politikasını bırakması gerektiğini de belirtti.