BTP lideri Hüseyin Baş gençlerle şarkı söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Geleneksel yaz gençlik kampı bu sene Bolu’da gerçekleştirildi.BOLU (İGFA) - Mudurnu ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde düzenlenen kampa Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç katıldı.

Kamp boyunca BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın da katıldığı etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinlilerden biri de Hüseyin Baş’ın gençlerle buluşması oldu. BTP Genel Başkanı Baş, düzenlenen programda gençlerle şarkılar söyledi, katılımcılara tam bir müzik ziyafeti çekildi..

Bu şarkılardan biri sözleri Mustafa Sandal ve Ferda Anıl Yarkın’a ait olan ‘Sonuna Kadar’ şarkısıydı. Hüseyin Baş sahnede söylediği şarkının, “Aylar geçse de, yıllar geçse de, bir ömür böyle sürse de ben seni unutamam” sözlerini 14 Nisan 2020’de vefat eden babası Prof. Dr. Haydar Baş’a armağan etti.

MUSTAFA SANDAL’DAN HÜSEYİN BAŞ’A; BİRLİKTE SÖYLEYESİM GELDİ

Salonu dolduran gençler BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a eşlik etti.

Sanatçı Mustafa Sandal da Hüseyin Baş’ın şarkı söylediği anları, “Harika performans! Birlikte söyleyesim geldi. #SonunaKadarAtatürk” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.