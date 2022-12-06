BTP lideri 'genç çağrı'nın gerekçelerini anlattı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin sosyal ve psikolojik durumu üzerine değerlendirmeler yaptı.ANKARA (İGFA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gençler halleder” notuyla video paylaştı.

Baş, videoya, “Bu ülkeyi gençler yönetsin” çağrısının gerekçesini izah ederek başladı.

Gençlerin ülkeyi yönetmesinden kastının sadece genç olmaları olmadığını ifade eden BTP lideri şunları söyledi; “Çağdaş bir bilince, kavgadan uzak bir ortamda yaşayarak ulaştıkları için gençlerin ülkeyi yönetmesini savunuyorum. Yoksa bu gençler kavga ediyor, büyüklerimiz de 'durun evladım yapmayın' diyen bir pozisyonda duruyor olsaydı ‘ülkeyi yaşlılar yönetsin’ derdim. Ama bugün bizim ağabeylerimiz, büyüklerimiz kavgayla boğuşurken gençler alttan korkuyla, ‘bu kavganın hiçbir faydası yok bize, yapmayın bunu' diyor. Kimse onları dinlemiyor. Bugün akl-ı selim olan gençler gibi görünüyor.”

https://youtu.be/yvn5E_3CNjA

“LİDERLERİN PSİKOLOJİK DURUMLARI KADERİMİZİ BELİRLİYOR”

Öte yandan “Liderlerin, yöneticilerin, sosyal ve toplumsal durumları, psikolojik durumları bizim kaderimizi belirliyor” değerlendirmesini de yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Ben çok çok eminim ki Türkiye'de çok az sayıda gencin böyle davranabilmesini sağlarsınız. Çok az sayıdadır belki de yoktur. Bizim en büyük kârımız, biz bedeller ödedik ve biz şu anda aslında demokrasinin savaşını veriyoruz. O yüzden başka özlemlerle beslenen, başka duygulara kayan, başka duyguları öykünen fikirler bizim için çok uzak” diye konuştu.