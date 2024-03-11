BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Kocaeli ziyareti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’ye ziyarette bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’yi ziyaret etti.

DARICA SİNOPLULAR DERNEĞİNİ ZİYARET

BTP liderinin ilk durağı Darıca’daki Sinoplular Derneği oldu. Burada dernek yöneticileriyle görüşüp sohbet eden BTP lideri çıkışta kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara da seslendi.

Baş, “Kıymetli arkadaşlar, oylarınıza talibiz BTP olarak. Hiç merak etmeyin, Darıca’yı en mükemmel şekilde Cevat Başkanla yönetiriz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni de en mükemmel biçimde Muharrem Can başkanla yönetiriz. Cevat başkanımla Muharrem başkanım sizlere emanet” dedi.

KOCAELİ’DE BTP LİDERİNE BÜYÜK İLGİ

BTP lideri Hüseyin Baş, daha sonra Darıca ve Gebze merkezde seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı, zaman zaman durup, halkla sohbet etti.

Ardından uzun bir konvoyla birlikte Kocaeli merkezine geçen BTP lideri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Muharrem Can ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Hüseyin Baş’a Kocaelispor forması hediye edildi.

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk’ü de ziyaret eden Hüseyin Baş, sokak simiti satın alıp yedi, yürüyüş yolunda diğer partilerin seçim stantlarını ziyaret etti.

“VATANDAŞIMIZA, MEMNUN OLMADIĞI SİYASİLERE MECBUR OLMADIKLARINI GÖSTERİYORUZ”

Ziyareti sırasında Kocaeli basınının sorularını da cevaplandıran Hüseyin Baş, “Benim halktan gördüğüm, siyasete küsmüş bir vatandaşımız var. Bu noktada çok haklılar çünkü siyasete vatandaşın verebileceği tek şey oy vermek. Ama verdiği oy karşılığında hizmet alması gerekiyor, ekonomisinin iyi olması gerekiyor, sosyal ortamının iyi olması gerekiyor, hukukun adaletin temin edilmiş olması gerekiyor ama vatandaşımız verdiği o oy karşılığında bunların hiçbirini temin edemiyor. Siyasetten beklentisini hükümetten, hem ana muhalefet ve yavru muhalefetten göremediği için siyasete küsmüş bir halkımız var. Vatandaşımızın aslında bu isimlere, bu partilere, bu logolara, bilinenlere mecbur olmadığını, memnun olmadığı takdirde başka alternatifleri olduğunu göstermek için biz de çalışmalarımızı yapıyoruz BTP olarak Türkiye'nin her yerinde adaylarımızla birlikte” dedi.

“BU SEÇİM MESAJ VERME SEÇİMİ”

Yerel seçimlerin Türkiye'nin genel siyasetini etkileyebilecek kıvamda seçimler olmadığını ama en azından iktidar sahiplerine, ana muhalefet ve muhalefet sahiplerine, Meclis’te koltukları dolduranlara ‘toplum olarak sizin kurduğunuz düzeni istersek yıkabiliriz’ mesajı verilebileceğini belirten Hüseyin Baş, ”Bu seçim bu mesajı verebileceğimiz seçimdir. Biz de BTP olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz, seçimde de bunu elde edebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SONRA EKONOMİNİN ÇOK DAHA KÖTÜYE GİDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Seçim sonrasına ilişkin beklentisi de sorulan Hüseyin Baş şunları söyledi; “Türkiye ekonomisi 20 yıldır her geçen gün daha kötü noktaya gitmiştir. Bugünden sonra daha iyi bir noktaya gideceğini işaret eden hiçbir belirti yoktur, daha da kötüye gidecek bir ekonomi bekliyoruz. Enflasyonun daha yükselebileceğini, faizlerin insanların krediye ulaşamayacağı bir noktada kalacağını, dövizin patlayabileceğini hülasa ekonominin çok kötü bir noktaya gidebileceğini öngörüyoruz ama bunların çözümü sandıktır, siyasettir. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Dolayısıyla inşallah Türkiye'deki bu sorunları hep birlikte aşacağız.”

“GENÇLER BİZİMLE OLSUN, ONLARA BARIŞIN YOLUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Hüseyin Baş, “Gençlere ne söylemek istersiniz çünkü gençler mutsuz, yurt dışına gitmek için herkes bir arayış içinde. Gençlere ne söylemek istersiniz?” sorusuna ise; “Gençlere sadece bir cümle söyleyeyim, kavgayı değil barışı istesinler. Bütün partiler onlara kavgayı gösterirken biz BTP olarak barışın yolunu göstermek istiyoruz. Bizimle olsunlar, gerçekten Türkiye barış içinde huzurlu ve aydınlık yarınlara yürüyen bir ülke olacaktır.” cevabını verdi.

“ERDOĞAN’IN 14 MAYIS SEÇİMİNE GİRMESİ DE ANAYASAYA AYKIRIYDI”

BTP liderine sorulan sorulardan biri de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘31 Mart son seçimim’ açıklaması oldu.

Hüseyin Baş bu soruya şu şekilde cevap verdi; “Cumhurbaşkanının bırakacağı son seçim, kaybedeceği seçim olur. Kazanacağı hiçbir seçimden önce Cumhurbaşkanı siyaseti bırakmaz. Bundan önce bunu çok defa söyledi. Eğer öyle siyaseti bırakacağını bekleyenler varsa çok beklerler. Ben daha önce de söyledim, Cumhurbaşkanı kendi yerine klonunu bile bırakmaz, bırakın bir başkasını! Dolayısıyla bu beklenti boşa bir beklentidir. Milletin duygusal damarlarıyla oynayıp bu seçimde düşen oylarını toparlamak, seçmenini konsolide etmek için söylediği bir hikaye söylemdir bu. Ama son seçimi olmasını konuşuyorsak 14 Mayıs seçimi de Cumhurbaşkanının giremeyeceği bir seçimdi. Anayasayı dinlemedi ve seçime girdi. Bundan sonra hangi anayasa, hangi yasa, hangi kanun Cumhurbaşkanın seçime girmesini engelleyebilir, hiçbiri engelleyemez”

Hüseyin Baş’ın Kocaeli ziyareti, BTP standının önünde başkan adaylarıyla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.