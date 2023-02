BTP'den 'Yeter! Söz Gençlerin' sloganlı start

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş seçim startını verdi.İSTANBUL (İGFA) - “Yeter! Söz Gençlerin” adı altında programlar serisi başlatan BTP, ilk programını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Fatih’te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda BTP’ye yeni katılan isimlere rozetleri bizzat Genel Başkan Hüseyin Baş tarafından takıldı.

Rozet takma töreninden sonra, BTP’ye çeşitli kademelerde yıllarca hizmet etmiş olan kişilere plaket verildi. Vefat etmiş BTP üyelerinin de anıldığı programda duygusal anlar yaşandı.

Rozet takma ve plaket töreninin ardından kürsüye gelen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş slogan olarak neden, ‘Yeter! Söz Gençlerin’ dediklerini anlattı.

Atatürk’ün bu devleti kurduğunda “Bütün ümidim gençliktedir” dediğini ifade eden Baş, “Baktım iktidarın sloganı, ‘Yeter! Söz Milletin’; muhalefetin sloganı, ‘Yeter! Söz Milletin’; iki tarafın da sloganı aynı, enteresan olmuş. Dedim ki, ‘Yok yok, yeter söz gençlerin.’ Bakın, buradaki genç kıstası, elbette ki yaş önemli bir kavram ama yaş bir görünüş bir fiziksel durumdan ibaret bir şey, gençlik esasında çağı yakalayabilmek, gençlik esasında medeniyeti kültürü sindirebilmiş ve bulunduğu döneme onu entegre edebilmiş kişi demek” dedi.

ERDOĞAN’A, ‘KRONOMETRE SIFIRLANDI’ CEVABI

Hüseyin Baş konuşmasında güncel meseleler üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylık konusunda söylediği ‘Kronometre sıfırlandı’ sözlerini hatırlatan Hüseyin Baş, “Şimdi hepinizin aklına kasaların sıfırlanması falan geliyor ben girmiyorum o konulara ama hükümetin hakikaten sıfırla çarpıldığı bir seçim olmalı. 14 Mayıs seçim diyorlar, o seçimde Erdoğan aday olamaz, Anayasa bunu gerektiriyor ama velev ki oldu, hukuk ve Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı ve kendisi aday çıktı; iki bayram arası düğün olmaz ama 14 Mayıs gecesi bir düğün yapacağız” dedi.

Türkiye’nin kritik bir dönemeçte olduğunu ifade eden Hüseyin Baş, “Bugün ülke olarak Osmanlı’nın çöküş sürecinde yaşadıklarını yaşıyoruz” dedi.

“TÜRKLER HEP IRGAT OLURDU”

Türkiye’nin Lozan’da kabul etmediği ne varsa son 50 yılda taviz olarak verdiğini belirten BTP lideri şunları söyledi: “Türk milleti her şeyi yaşayabilir ama boyunduruk altında yaşayamaz. Türkiye'nin bağımsızlığı için gerekiyorsa bir canımız varsa ortaya koyacağız. Ortalık, seçmene yaranmak için bukalemun gibi her renge gelen insan kaynıyor. Biz o değiliz, hiç kimse kusura bakmasın! Bu ülkenin üniter yapısı asla bozulamaz. Bu ülkenin bağımsızlığına hiç kimse kastedemez, taviz verilemez. Siz zannediyorsunuz ki bağımsızlık illa birilerinin postalları altında emir almakla kaybedilir. Hayır, o postalı çıkaran ve takım elbiseyi giyip kravatı takıp senin karşına gelen, ‘Ben yatırımcıyım’ diyen adam da senin bağımsızlığın için bir tehdittir. Bunun farkına vardığın gün Atatürk'ün yolunda olacaksın. İlla kafana tüfeği dayamış, seni postal altında ezmesine gerek yok. Türkiye’nin köklü ailelerinden Koç ailesinin rahmetli mensuplarından Vehbi Koç'un bir videosuna rastladım, diyor ki; ‘Osmanlı'nın son dönemlerinde bütün tekstil işleri, bütün gıda işleri, bütün ticaretler, bütün yatırımlar her şey yabancıların elindeydi. Bu işleri Hıristiyanlar, Yahudiler, Rumlar, Ermeniler yapıyordu. Türkler cephedeydi, askerdeydi. Türkler hep ırgat olurdu, işçi olurdu. Ankara'nın, İstanbul'un en güzel yerlerinde Onlar otururdu, biz de imrenerek onlara bakardık.’ Atatürk'ün ülkeden düşmanı fiili olarak atması 3 sene sürdü; düşmanın parasını ülkeden atması, ekonomik bağımsızlığını alması 13 sene sürdü.”