BTP'den 6'lı masaya davet açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat İYİ Parti’den gelen altılı masa daveti üzerine haklarında başlatılan karalama kampanyasına cevap verdi.ANKARA (İGFA) - BTP Sözcüsü Emre Polat’tan altılı masa ile ilgili açıklamada bulundu.

Polat ortaya atılan iddiaların yıllar önce FETÖ tarafından üretilmiş yalanlar olduğunu ifade etti.

BTP'nin 2011 genel seçimlerinde Demokrat Parti ile ittifak yaptığını, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de CHP ve MHP'nin de içinde olduğu partilerin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklediği ve o çatı ittifakta yer aldığını anımsatan Emre Polat, "Bu anlamda partimiz ittifakları daha önce de yapmış, ittifak kültürü olan bir partidir” dedi.

BTP'nin 6'lı masaya davet edilmesinin özellikle iktidar kanadında bir rahatsızlık oluşturduğunu öne süren Polat, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanının birkaç hafta önce 'gereğini yapın' diye talimatlandırdığı bazı gazetecilerden hemen ses gelmesi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu, bu adımın Türkiye demokrasisi adına ne kadar kıymetli olduğunu da göstermesi bakımından anlamlıdır. Biz iktidar tarafının kalemşörlerinden bu sesler geldikçe yapılan işin doğruluğunu da tespit etmiş oluyoruz. Bu anlamda hakkımızda ortaya atılan ve yıllar önce FETÖ'nün kullandığı taktikle iftira yöntemlerini kullanan kişilerin maksatlı olduğunu ve bunlarla ilgili her türlü hukuki işlemin başlatıldığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"ATATÜRK VE BAĞIMSIZLIĞIMIZ KIRMIZI ÇİZGİDİR"

“Bağımsız Türkiye Partisi Atatürk'ün kurduğu Bağımsız Türkiye idealini sonuna kadar yaşatmak ve bu ideal için Türk gençliğinin siyasette aktif olarak yer almasını sağlayacak en önemli partidir” diyen Polat, “Bakın bu seçimlerde 7.5 milyon seçmen ilk defa oy kullanacak. Biz gençlerimizin siyasetten uzaklaşmasını, bu ülkeden umudunu kesmesini istemiyoruz. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi, biz gençlerimizi yönetmeye değil gençlerle beraber bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bu anlamda BTP'nin durduğu yer çok nettir. Hem merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hem de genel başkanımız Hüseyin Baş Atatürk'ü, bağımsızlığı kırmızı çizgi olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.