Bozbey’den Başkan Taban’a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, ilçe ziyaretleri kapsamında bugün İnegöl’e gelerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. İnegöl Belediyesi Binasında yapılan ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Beraberindeki Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yer aldığı kalabalık bir heyetle Başkan Taban’ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Başkan Alper Taban da Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin bulunduğu heyetle karşıladı. Karşılıklı hediye takdimlerinin yapıldığı ziyarette, İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları değerlendirildi. İnegöl’de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarla ilgili vatandaştan gelen şikayetlerin de ele alındığı toplantıda, yeni dönemin yol haritaları da paylaşıldı.