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Bodrum cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha estetik olacak

SİYASET 07.03.2024, 14:29
Bodrum cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha estetik olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çıtayı daha da yükselterek; 31 Mart Seçimlerinde CHP Muğla Büyükşehir Adayı olması Bodrum’da büyük heyecan yaratırken, CHP’den Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Adayı İç Mimar Asuman Gülsoy Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının başladığına dikkat çekerek; “Cumhuriyetin aydınlık yüzü, Kadınlar ve Gençlerdir.” dedi.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP Adayı Asuman Gülsoy;  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, Türk kadınının Atatürk sayesinde Avrupa’dan önce medeni ve siyasi haklarına kavuştuğuna dikkat çekerek AjansCANKA’ya yaptığı açıklamada, ”Büyük lider ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere devrimleri ile kazandırdığı Cumhuriyetimiz sayesinde, Cumhuriyetin aydınlık yüzü Bodrum’da belediye meclis üyesi adayı olmamı, Avrupa’dan önce bizlere bu hakkı veren Cumhuriyetimize borçluyum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde, kadınlarımızın  ve gençlerimizin siyasette daha aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum.

BODRUM KORUNMALI YENİ YÜZYILDA DAHA ESTETİK OLMALI                             18 yaşımdan beri tam 17 yıldır Cumhuriyet Halk Partisinde  çeşitli kademelerinde görev aldım. Bir çok seçim çalışmasına katıldım. Pandemi ile beraber  bir çok mahallemizin sıkıntısını gördüm. Kasım ayında Partimizde değişim süreci gerçekleşti. 31 Mart yerel seçimleri için bir çok genç ve kadın arkadaşımız Belediye Başkan adayı veya Meclis üyesi adayı oldu. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir  Belediye Başkan adayı oldu. Bodruma genç ve siyasi geçmişi ter temiz bir Başkan Adayımız açıklandı. Mimar Tamer Mandalinci.
Mandalinci başkanımızın geçmiş dönem Belediye Meclis üyeliği yapması bir avantajdır. Geçmişte yaşanan iletişimsizliklerin, bu dönemde olmayacağını düşünüyorum. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyemiz birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaktır. 1 Nisan’da göreve geldikten sonra; projelerimizi ve hazırladığımız çözüm önerilerini, önce parti grubumuza ve sonra Belediye Meclisimize sunacağız. Bodrum’un Geleceği tasarlayacak,  Bodrum’un yeni yüzüne  estetik katacağız.
 Cumhuriyet  Halk Partisi Belediyecilik anlayışı olarak; Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimlerini ikinci yüzyıla taşırken, Bodrum’u  da her yönüyle koruyarak çağdaş, ranta kurban olmamış bir turizm kenti olarak yaşatacağız. Bodrum doğası, mimari yapısıyla, denizi ve koyları ile dünyanın göz bebeğidir. “ dedi.

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