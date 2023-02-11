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Bir Milletvekili daha deprem şehidi oldu
SİYASET 11.02.2023, 11:45
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç, depremde enkazda kalarak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
Hakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Acımız büyük. Birlikte görev yaptığımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sıtkı Güvenç arkadaşımızı da depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
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