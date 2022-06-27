Bingöl Genç Ovası'nda DEVA'dan HES tepkisi

DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar, tarımı mahvedecek projelerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de Genç Ovası'nda Hidroelektrik Santrali kurulacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi İl Başkanı Mikail Kovalar, halkın sesine kulak verilmesini istedi.



“Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Genç Ovası, Sürekli Köyü alt tarafında kalan Yatılı Bölge Ortaokulu ile Garip Köyü arasında kurulacak yeni bir hidroelektrik santrali ile Genç'ten Çaytepe'ye kadar bulunan tarım arazileri tamamen sular altında kalacaktır" uyarısında bulunan Başkan Kovalar, "Bu vahim durum; barajın su tutma üst noktasını oluşturan ve en verimli arazilerden olan Dik Köyü Ovasında bulunan tarım arazileri ile Çaytepe Köyü altında bulunan tüm tarım arazilerinin tamamını yok edecektir. Tüm yetkililere buradan sesleniyorum ve Yol yakınken; Özel sektör tarafından yapılacak iki yeni baraja sessiz kalınmamalıdır" diye konuştu.

"Elektrik santrali ile birileri para kazanacak diye Genç'teki çiftçiler, Sürekli Köyü, Garip Köyü, Meşedalı Köyü, Çaytepe Köyü, Kumgeçit Köyü ve Dikköyü'nde bulunan çiftçiler neden mağdur edilsin?" diyen Kovalar, tarımı mahvedecek bu projelerden bir an önce vazgeçilmelidir çağrısını yineledi.

"Ateşi benzinle söndürmeye kalkmanın kimseye faydası yoktur" diyen Kovalar, "Pamuğun dahi yetiştirildiği bu kıymetli topraklar sulara teslim edilmemelidir. Buğday'dan patatese, karpuzu ve kavunu ile meşhur olan Genç ve Çaytepe Ovasında insanlar yeniden bu ürünleri ekmeye teşvik edilmesi gerekirken baraj projesi ile bu verimli bölge ölü hale getirilip birilerinin rant kapısı haline dönüştürülmemelidir. Sorun sadece genç ilçemizin veya Bingöl ilinin sorunu değildir, sorun ülkemizin acil çözülmesi gereken, kanayan bir sorunudur" diye konuştu.