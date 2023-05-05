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Binali Yıldırım: Sana söz de, söz uçar yazı kalır!

SİYASET 05.05.2023, 20:45
Binali Yıldırım: Sana söz de, söz uçar yazı kalır!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik'te partililerle buluştu. Yıldırım “Sana söz diyorlar. Biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır” dedi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı Atatürk Spor Salonu'nda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve partililer karşıladı.

Burada partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit. Bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cular destekliyor, PKK destekliyor, PYD destekliyor ve onların arkasındaki ağababalar destekliyor" dedi.

Özellikle Batı dünyasının Türkiye seçimi ile yatıp kalktığıı ifade eden Yıldırım, "Sana söz diyor aday. 'Sana söz'! Biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır. Kuruluşun dirilişin şehri olan Bilecik şimdi yolların buluştuğu şehir haline geldi. Hızlı tren İstanbul'u Osmanlı'nın başkentini kuruluş şehrine bağlıyor. Selçuklu'nun başkentini yine Bilecik'e bağlıyor, Eskişehir'e bağlıyor ve yakında yine Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya bağlıyor. Yolları ve hızlı trenleri buluşturan şehrin adı Bilecik'tir. Eskişehir sınırından Sakarya'ya kadar bu topraklarda adımımı basmadığım bir karış yer kalmadı. 12 yıl boyunca buna Bilecik de şahittir buna, Halil Eldemir şahittir buna, siz şahitsiniz değerli kardeşlerim" diye konuştu.

Bilecik'te göreve geldiklerinde sadece 21 kilometre bölünmüş yolun varlığına vurgu yapan Yıldırım, "Bugün 175 kilometre bölünmüş yolumuz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sıcak asfalt yol yok denecek kadar azdı. Bugün 232 kilometre yolumuz var. Köprü, viyadük 17 taneydi şimdi 109 tane köprümüz viyadüğümüz var. Tünelleri saymıyorum. Güneyden kuzeye her taraf delik deşik tünellerle dolu. Bilecik'te şu ana kadar yaptığımız işlerin toplamı 53 milyar lira, devam eden işlerde 59 milyar lira üst üste koyduğumuz zaman 110 milyar liralık iş yapmışız helal olsun" dedi.

Program sonrası Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden Binali Yıldırım ziyaret sonrası Bozüyük ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu açılışı için Bilecik’ten ayrıldı.

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