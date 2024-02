  Bilgin, "Üretim ve istihdamı artırmak adına sizlerin yanındayız"

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin sektör buluşmaları kapsamında Sivas OSB Sanayiciler Derneği (SOSAD) üyesi iş insanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

SİVAS (İGFA) - Toplantıya Başkan Bilgin’in yanı sıra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas OSB Sanayiciler Derneği Başkanı İsmail Timuçin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve çok sayıda iş insanı katıldı.Programda ilk olarak söz alan SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, yapılan hizmetler için Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ederek sanayicilerin taleplerinden bahsetti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ise “Günümüzde konjonktürel olarak ekonominin dünya üzerinde bu kadar yavaşladığı bir ortamda Sivas’ımızda gerek 1. OSB’de, gerekse özellikle Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde günden güne gelişmelerin olması hepimizi sevindiriyor.” dedi.

Ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin “Yatırım yapan firmalarımız Türkiye’nin ve Sivas'ın geleceğine inandılar, güvendiler ve bugün ortalama 10 bin kişiye istihdam sağlayarak dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor, Sivas'a ve Türk ekonomisine katkılar sağlıyorlar. Bu yeter mi, yetmez. Şundan emin olun. Biz başta AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler olmak üzere, milletvekillerimizle şehre dair, doğru her projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte Sivas'ın üretimini ve istihdamını artırmak adına ne yapılması gerekiyorsa her zaman sizin yanınızdayız. Mücadele etmek gerekiyorsa mücadelesini yaparız. Hukuki kavga etmek gerekiyorsa kavgasını yapacağız ama bunu Sivas'ı büyütmek, istihdamı büyütmek, Sivas'ın katma değerini artıracak ürünler ortaya koyma noktasında yapacağız. Hep birlikte taşın altına elimizi koyarak Sivas için gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Sivas Belediyesi olarak da sanayicimiz için her noktada çözüm odaklıyız.” şeklinde konuştu.

Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarının altını çizen Başkan Bilgin, “Şehrin bir yerinde bir sorun varsa, bir eksiklik varsa ya çözümün parçası olacağız, çözemiyorsak çözdüren irade olacağız. Biz çözüm odaklı, bahanelerin arkasına sığınmayan, mazeret üretmeyen, girişimci insanımızın önünü açan, ufkunu açan bir anlayışla çalıştığımız zaman Sivas'ın çok daha hızlı bir şekilde ivme alarak hedefe doğru gideceğini inanıyoruz.” dedi.

Başkan Bilgin, “Bize en çok gelen talep, iş talebi… OSB’ye gidiyoruz, işçi talebi var. Mesleki Eğitim Merkezi kurulması noktasında gerekli kurumlarla görüşülerek nitelikli personel açığını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçti. Görünen o ki nitelikli personel en büyük açığımız olacak. O bölgede oluşacak istihdamın, o bölgede ikametini sağlamak adına yine belediye olarak gerek TOKİ ile görüşerek konut yapımı, sosyal donatı oluşturma noktasında projelerimiz olacak. Yine Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ile şehir arasında ulaşımı, bölgede bulunan raylı sistemi de kullanarak çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilgin, “Sizler nasıl yol yürüdüğünüzü, neyi, nasıl yapacağımızı bilen insanlarsınız. Sanayici olarak, tüccar olarak, Sivas'ın kalkınması, gelişmesi, büyümesi noktasında yerel yönetimde nasıl bir anlayış olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Biz bu noktada geçmişten gelen 22 yıllık iktidarın bir mensubu olarak 5 yıllık Belediye Başkanlığı tecrübesi ile geçmişteki siyasi tecrübemizle birlikte hiçbir zaman yapamayacağımız bir işin sözünü vermedik. Günü kurtarmak adına yaparız, ederiz, demedik. Hep yaptıklarımızı anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Milletimiz, Belediye Başkanı seçerken hizmet etsin diye seçiyor. Şehri daha güzel yapsın diye Belediye Başkanı seçiyor. Millet oy verirken çıksın polemik yapsın, birine laf yetiştirirsin, algılarla uğraşsın diye değil, kendisine hizmet etsin diye oy veriyor. Kendisine hizmet edecek kadrolar iktidara gelsin ve bunu yapsın diye destekliyor. Belediye makamı, hizmet makamı… Belediyeyi bir makam olarak görmüyoruz. Millete hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Bizim anlayışımızda makamlar, millete hizmet etmenin, milletin gönlünü kazanmanın, şehirleri büyütmenin, şehirleri geliştirmenin bir aracıdır. Dolayısıyla gerek milletvekilliği döneminde gerek Belediye Başkanlığı döneminde temel prensibimiz ‘az laf çok iş’ anlayışı ile şehrin kronikleşmiş, kilim altına süpürülmüş sorunlarının üzerine cesurca giderek, şeffaf, açık bir şekilde paydaşlarıyla istişare ederek, ötelemeden, ortak aklı, istişareyi esas alarak hizmet etmek.” dedi.

Başkan Bilgin son olarak “5 yıl önce Belediye Başkan adayı olarak sahadayken benim önüme gelen en büyük sorun Eski Sanayi sorunuydu. Bugün kimse bunu sormuyor. Çünkü çözdüğümüzü gördüler, çözülebileceğini gördüler. Yunus Emre-Esentepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili kangren haline gelmiş bir sorun vardı. Bugün 475 hemşehrimiz, pırıl pırıl evlerine yerleşti. Diğer alanlarda güvenli bir şehir oluşturma noktasında çalışmamız devam ediyor. Bunu anlatma sebebim, yeni sahneye çıkan bir ekip değiliz. Geçmişimize baktığımız zaman, neyi, ne şekilde nasıl yapacağımızı bilen bir ekibiz. Hizmet odaklı, eser odaklı, çözüm odaklı, şeffaf, katılımcı bir anlayışla 5 yılımız tamamladık. Önümüzdeki 5 yılda da sizlerin duası ve desteklerini alarak büyüyen ve gelişen bir Sivas için hep birlikte çalışacağız.” diye konuştu.