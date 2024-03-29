Bilgin: "Sivas’ın menfaati için ne gerekiyorsa onu yaparım"

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü” programının son konuğu Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin oldu.

SİVAS (İGFA) - Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde düzenlenen Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bilgin, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Seçim sürecinde kamuoyunda gündeme gelen hafif raylı sistem projeleri üzerine gelen soruya Bilgin, “Ankara’dan 500 km hızlı tren hattı çeken iktidarın Belediye Başkanı olarak Sivas’a yapılacak 10 km’lik hat ihtiyacı karşılasa ilk önce biz söyleriz. Biz gerçekçiyiz milleti aldatmadık aldatmayacağız. 22 yılın iktidarın mensubu olarak sizlerin karşısındayız alnımız açık yüzümüz ak.” dedi.

Ankara temasları hakkında kendisine yöneltilen eleştirileri de cevaplayan Başkan Bilgin, “Ankara Türkiye’nin Başkenti, idarenin kaynağı, irade orada. Sen bu açıkladığın projeyi Ankara’ya gidemezsen hayata geçiremezsin. Ben eminim ki; “Bugün Hilmi Bilgin Ankara’ya gidiyor.” diyenler yarın Ankara’da Bakanlıkların yolunu bulamaz, Bakanlıklardan randevu almayı beceremez. Ankara’ya gitmeyi siyasi propaganda olarak eleştirebilecek bir iradenin Sivas’a ne verip ne veremeyeceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben Ankara ve İstanbul’da da bu şehrin menfaati için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım.” dedi.

İSTANBUL SİVAS YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR

Toplantıda söz alan AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 27 Nisan’da İstanbul Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlayacağını dile getirdi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, “Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in bu kadar başarılı olacağına inanmıyordum, beni utandırdı. Utandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bazı adaylar bizleri saçma şeylerle itham ediyorlar, 31 Mart seçimleri bittikten sonra gerekli basın açıklamasıyla her şeyi bildireceğiz.” ifadesini kullandı.