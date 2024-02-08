Bilgin: “Gençlerle yürüyecek çok yolumuz var”

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Milli Türk Talebe Birliği üyesi gençlerle sohbet programında bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Programa Bilgin’in yanı sıra; AK Parti Sivas İl Başkanı Av. Yusuf Tanrıverdi, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, Gençlik Kolları Başkanlığı Fatih Sakarya ve Milli Türk Talebe Birliği Sivas İl Başkanı Sergen Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Milli Türk Talebe Birliği Sivas İl Başkanı Sergen Yavuz “Biliyoruz ki önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. Mevcut Belediye Başkanımız tekrardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilimizden Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Bizler de Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) olarak sadece şahsımıza değil, teşkilatımıza değil, ilimizin bütün gençlerine, gençlik çalışanlarına gerekli önemi veren, gerekli desteği veren ve gençler için gece gündüz durmadan hizmet eden Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e yol arkadaşlığı yapmak, önümüzdeki genel seçimlerde kendisini desteklemek düşüyor.” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay ise “Önümüzde önemli bir seçim var. Burada ilk defa oy kullanacak kardeşlerim var. Biz hepinizden dua ve desteğinizi istiyoruz. Tabi hepiniz biliyorsunuz medyadan da takip ediyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyor. İlk seçilme yaşını 18’e indiren siyasi parti bizdik. Sizlerin önünü açan siyasi lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı.” şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Fatih Sakarya da “31 Mart’ta inşallah Belediye Başkanlığı seçimi var. 5 yıl içerisinde Belediye Başkanımız Hilmi Bey gerçekten gençlere çok büyük hizmetler yaptı. Gençlere çok önem verdi. İnşallah sizlerle birlikte sahalarda olacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, “Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas’ta gönül belediyeciliğin öncülerindendir. Yaptığı hizmetler ortada, gençlere ne kadar ağırlık verdiği ortada. Belediyemizin burada heyecan merkezleri var. Kütüphaneler var. Gençlere orada birçok hizmet var. İnşallah hepinizi heyecan merkezlerine bekliyoruz. Orada size uygun ortamlar var. İnternet var. Çay kahve ikramımız var. Hilmi Başkanımızın sayesinde gençlerimiz için birçok mahallede heyecan merkezlerimiz var.” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Biz siyasiler olarak birçok toplantı yapıyoruz. Birçok programa katılıyoruz. Ama bizler için en anlamlısı, en heyecanlısı gençlerle yaptığımız programlardır. Çünkü gençlerimizin bize verdiği enerji bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor. Biz siyaseten işgal ettiğimiz yerleri makam olarak görmeyen bir partinin mensubuyuz. Biz bizim için Belediye Başkanlığı millete, şehre hizmet etmenin aracıdır. Bizim için İl Başkanlığı şehrin sorunlarını takip etmenin aracıdır. Çünkü biz makamlardan güç alan değil, makamlara güç veren bir siyaset anlayışına sahibiz.” diye konuştu.

“Milletimiz bize bir emanet verdi” diyen Bilgin “Biz de görev süremiz boyunca omuzumuza yüklenen emanetin yükünü taşımanın gayreti içerisinde olduk. Birçok hizmet yaptık birçok eserler ortaya koyduk. “Söz Verdik Yaptık” kitapçığında 5 yıl boyunca bu şehre değer katacak bu şehre vizyon verecek projelerimiz burada kısaca sizlere özetledik. Ama bu şehrin ve bu ülkenin çok daha büyük eserlere çok daha büyük hizmetlere ihtiyacı var. Biliyorsunuz 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin 100. yılını kutladık. Ve Türkiye Yüzyılı ilk seçiminde de bir kez daha milletimizin huzurundayız. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıyla birlikte insanımıza hizmet edecek, milletimize hizmet edecek, insan merkezli hizmet ve eser siyaseti ortaya koyacağız dedik. ‘Gençler için ne yapabiliriz diye tartıştık. Şöyle yapalım demedik, dayatmadık. Gençlere sorduk. Gençlik çalışmasını nasıl yapalım, nasıl bir çalışma yaparsak gençler için faydalı olur. Nasıl bir çalışma yaparsak gençler bu çalışmadan mutlu olur. Bunun derdinde olduk bunun mücadelesinde olduk.” dedi.

“Sosyal ve kültürel çalışma açısından zorlu bir çalışma süreci geçirdik” diyen Bilgin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Pandemi süreci, deprem sürecine rağmen yorulmadan, usanmadan gençlerden aldığımız heyecanla, gençlerin beklentileri doğrultusunda birçok hizmet ortaya koyduk. Birçok eser ortaya koyduk. Şehrin farklı bölgelerine kazandırdığımız ‘Heyecan Merkezleri’, kültürel çalışmalar, sosyal çalışmalar, üniversite nezninde çalışmalar, gezi programları, bunların tamamı gençlere yönelik çalışmalardır. Bundan sonrada devam edecek çalışmalar var. Gençlerin kendini ifade edeceği, feyiz alabileceği, medeniyetimizi inşa edecekleri, kendilerini daha iyi yetiştirebilmesi açısından ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Onun için biz diyoruz ki yaptık, eserler ortaya koyduk, hizmetler ortaya koyduk, bunu iyi anlatarak Türkiye Yüzyılı’nı Sivas’ta inşa etmek de yine bizim elimizde. Bu noktada da yine biz MTTB’deki gençlerle birlikte ev ev, kapı kapı gençlere davamızı, mücadelemizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Bu milletin en güvendiği lider, en güvendiği kadro Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olan AK Parti kadrolarıdır. Yeter ki biz insanımıza dokunalım, yeter ki biz insanımızın gönlünü kazanacak işler yapalım. Faaliyetler yapalım. Milletimizin duası da destekle hep bizim yanımızda. Sevgili gençler sizlerle daha yürüyecek çok yolumuz var.” dedi.