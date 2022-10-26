Bilecik’te başkanlardan birlik mesajı
Bilecik’te AK Partili Belediye Başkanları, Bozüyük İlçe Teşkilatı'nın haftalık olağan toplantısında birlik beraberlik mesajı verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı'nın haftalık olağan toplantısına katılan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna AK Parti'nin Bilecik’teki çalışmalarını değerlendirdi.
Aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği haftalık olağan toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ile birlikte katılarak gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Yaman, birlik beraberlik içinde geçen toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'a ve katılan partililere teşekkürlerini sundu.
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