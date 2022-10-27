Bilecik’te AK Kadınlardan 'Gönül Seferberliği'

Bilecik'te AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanlığı, ilçede başlattıkları 'Gönül Seferberliği' programıyla aileleri ziyaretleri sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Her akşam ilçede başka bir eve aile ziyareti gerçekleştiren AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve yönetimine Belediye Başkanı Zekiye Tekin de eşlik ediyor.

Her akşam bir hanelere misafir olduklarını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, "Hemşehrilerimizin sorunlarını ve taleplerini Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile birlikte evlerinde dinleyip hep birlikte sonuca kavuşturuyoruz" dedi. AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu anlatan Başkan Kanat, Pazaryeri ilçesinin tarihte en büyük yatırımlarını AK Parti iktidarında aldığını vurguladı.

Ev ziyaretlerine eşlik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de ziyaretler hakkında yaptığı değerlendirmeden, her gittikleri mahallede küçük büyük herkes tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını söyledi."Kadın Kolları Başkanlığımız ile birlikte sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadığımız gönül bırakmıyoruz" diyen Başkan Tekin, “Kadın kollarımızın yaptığı bu yoğun tempolu vefakar çalışmalarından dolayı hepsini bir bir tebrik ediyorum" dedi.