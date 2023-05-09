Bilecik'te 'TOGG Vali' tartışması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Vali Kızılkaya'yı hedef alan CHP İl Başkanı'na “Sırf partililerinin gazını almak, açıklama yapmak için açıklama yapmışsın” yorumunda bulundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz hafta Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı’nın AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın beni tehdit etti açıklamasının yankıları sürerken bu sefer de CHP İl Başkanı Metin Yaşar yaptığı basın toplantısında Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı hedef aldı.

Bilecik CHP İl Başkanı Metin Yaşar, düzenlediği basın toplantısında Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya ‘TOGG Vali’ diyerek Vali'nin ilçe ziyaretlerini eleştirerek, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’yı hedef almıştı.

CHP İl Başkanı Yaşar’a ilk tepki AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’dan geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Yaşar’ın basın açıklaması sonrasında, "Bilecik Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde işe başladın da haberimiz mi yok? Sırf partililerinin gazını almak, açıklama yapmak için açıklama yapmışsın diyerek o soruların muhatabı sen değilsin ki!" şeklinde yanıt verdi.

"Bunca zamana kadar ne yaptınız da yapacak çok işimiz var diyorsun?" diyen Yıldırım, "Bilecik’te yaşayan vatandaşlarımıza, 2019’da kazandığınız Belediye ile CHP iktidar olursa ne olurun demosunu yaşattınız. Önce sizden ricam Belediye Başkan Vekilinize söyler misiniz yalan bir iftirayla meşgul ettiği kamuoyundan özür dilesin. Yoksa attığı yalanın altında ezilecek, kendi kendini yok edecek” ifadesinde bulundu.

TOGG ÖYLE OTOMOBİL DEĞİL!

"Bilecik’te 2019 yerel seçimlerde taahhütleri verilen vaatleri de hatırlatır mısınız?" diye soran Başkan Yıldırım, “4 yıl geçti biz ve Bilecik’li hemşehrilerimiz bir şey göremedik. Halbuki memleketin her yerini çamur, toz, çukur sardı, yapılacak iş çok ama yapacak irade sizde yok. Algı sizin işiniz, biz işimize bakıyoruz! Öyle 'otomobil' dediğiniz araç bu milletin yıllarca hayalini kurduğu yerli ve milli otomobil; “TOGG” öyle otomobil diyerek küçümsediğiniz projenin heyecanını sizlerden tabi ki beklemiyoruz ama saygı duyun. İlimizin mülki amiri konumunda olan ve Devletimizi temsil eden Valimize dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? 14 Mayıs sonrasında hangi yüzle bakacaksınız? Nasıl yan yana geleceksiniz?” diye konuştu.